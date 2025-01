Zawsze po wejściu do domu włóż to do butów. Pochłonie całą wilgoć i sprawi, że obuwie będzie ładnie pachnieć

Rozpuść to w wodzie i podlej marniejącą monsterę. W kilku dni się podniesie, a liście znów zrobią się lsniące. Domowa odżywka do monstery

Po każdym powrocie do domu zrób to z butami

Skórzane obuwie powinno być impregnowane i przecierane. W ten sposób buty będą jak nowe przez długi czas. Impregnacja pomaga nie tylko zabezpieczyć buty przed działaniem warunków atmosferycznych, ale również przed drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Ważną kwestią jest suszenia obuwia. Wiele osób po powrocie do domu stawia buty pod grzejnikiem. To ogromny błąd. Tak suszone buty mogą się zniszczyć, skóra stanie się krucha i zacznie pękać. Do suszenia butów możesz wykorzystać torebki herbaty. Do każdego buta włóż jedną torebkę herbaty i zostaw na całą noc. Herbata wyciągnie wilgoć i brzydkie zapachy.

Innym sposobem na szybkie pozbycie się wilgoci z butów są liście laurowe. Po powrocie do domu włóż kilka listków laurowych do każdego buta i zostaw je tam na całą noc. Wawrzyn bogaty jej w olejki eteryczne, które niwelują brzydkie zapachy i sprawiają, że zapach potu i wilgoci znika. Liście laurowe posiadają również właściwości pochłaniania wilgoci.

Jak prawidłowo pastować buty?

Buty do pastowania powinny być umyte i porządnie wysuszone. Niektórzy rekomendują odstawianie umytych butów nawet na kilka godzin. Czym pastować buty? Jednym z kluczowych elementów jest miękka ściereczka. Najlepiej aby było ona wykonana z bawełny albo lnu. Pierwszym krokiem pastowania butów jest zaaplikowanie na nie pasy. Rób to określmy ruchami i staraj się wszędzie pozostawić równomierną ilość preparatu. Nie zapominaj o podeszwach. Po tym kroku buty powinny być matowe. Tak zabezpieczone obuwie odstaw na dłuższy czas, najlepiej na noc. W ten sposób będziesz mieć pewność, że pasta dobrze się wchłonie i zaimpregnuje buty. Następnego dnia możesz wypolerować buty aż staną się one błyszczące. Najlepiej w tym przypadku sprawdzą się stare rajstopy albo ściereczka nasączona wywarem z czarnej herbaty lub kawy.