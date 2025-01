Levi’s® Vintage Clothing celebruje styl Boba Dylana w najnowszym filmie „A Complete Unknown”

Podczas tworzenia kostiumów do filmu, zespół Levi’s® współpracował z główną kostiumografką filmu - Arianne Phillips, by wiernie odtworzyć denimoweklasyki z tamtej epoki. Sięgając do bogatych archiwów marki, odtworzono charakterystyczne fasony noszone przez młodego Dylana, w tym jeansy zunikatową wstawką, dzięki której mógł zakładać je na buty ( trik wymyślony przez jego byłą dziewczynę, Suze Rotolo, zanim jeszcze Levi’s® wprowadziłbootcut do swojej oferty!). Detal ten pojawia się zarówno w filmie, jak i w kolekcji, która jest ucieleśnieniem autentycznego stylu lat 60. Levi’s®Vintage Clothing x A Complete Unknown to kolekcja dla fanów klasykii Dylana. Znajdziemy w niej: jeansy 1955 501® z charakterystyczną wstawkąbootcut, skórzany pasek „D” Belt, który jest ukłonem w stronę jego najczęściej noszonych elementów garderoby, oraz zamszową kurtkę, którą Dylannosił na początku lat 60.

Współpraca z Universal Music Group i Searchlight Pictures zaowocowała również stworzeniem wyjątkowego opakowania do tej limitowanej kolekcji. Fani Dylana mogą liczyć na dodatki takie jak: nuty do utworów „Girl from the North Country” oraz „ A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, karty z napisami „Dig Yourself” i „New Friend” z legendarnego klipu do „Subterranean Homesick Blues”, a także ukrytą w małej kieszonce jeansów wiadomość: „I’ll let you be in my dreams, if I can be in yours” czy kadr z filmu z Timothée Chalametem w ikonicznej stylizacji Levi’s®.

Levi’s® Vintage Clothing x A Complete Unknown to nie tylko kolekcja, ale i hołd dla twórczości Boba Dylana, który zrewolucjonizował muzykę i styl, inspirując kolejne pokolenia artystów.

Kolekcja będzie dostępna na stronie www.levi.com już od 17 stycznia 2025 roku

i Autor: materiały prasowe Levis

