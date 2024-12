To najtrudniejszy kolor lakieru do paznokci. Kobiety dojrzałe powinny uważać na ten manicure. Postarza dłonie i bezlitośnie podkreśli nawet najmniejszą zmarszczkę

Ten kolor lakieru do paznokci nie jest dla każdego. Postarza dłonie nawet o 10 lat

Pięknie zadbane dłonie to nasza wizytówka. Kobiet lubią czasem zaszaleć i postawić na odważne kolory lakierów do paznokci. Mało osób zastanawia się jednak, czy kolor manicure może wpływać na wygląd rąk. Okazuje się, że tak. Niektóre kolory lakierów do paznokci nie wypadają korzystnie. Zimą chętnie stawiamy na manicure przypominający śnieg i mróz. Do mody wracają białe, srebrne oraz niebieskie lakiery do paznokci. Ten ostatni kolor może jednak okazać się problematyczny. Niebieski, zwłaszcza w bardzo chłodnym odcieniu, nie zawsze prezentuje się dobrze na dłoniach. Ten kolor podkreśla niedoskonałości skóry. Może on uwydatnić zmarszczki oraz sprawić, że żyły na dłoniach będą bardziej widoczne. Chłodny, niebieski manicure postarzy skórę na dłoniach i sprawi, że będzie ona wyglądała na bardziej suchą. W zimowym manicure dobrze jest postawić na delikatnie ciepłe lub neutralne barwy.

Ten manicure do hit na zimę 2024/2025. Zawsze wygląda dobrze

W ostatnim czasie zapanowała moda na neutralność. Wiele kobiet wybiera manicure w stosowanych, pastelowych kolorach. Hitem są delikatnie różowe paznokcie z niewielkimi zdobieniami w formie świecących pyłków. Dla kobiet, które lubią, gdy na paznokciach się coś dzieje nieustanie polecana jest klasyczna czerwień. To bardzo elegancki oraz ponadczasowy kolor lakieru do paznokci. Pasuje on do wszystkiego i dobrze wygląda zarówno na długich, jak i krótkich paznokciach. Manicurzystki w tym sezonie polecają również "snowy cateyes", czyli delikatne ombre przypominające padające płatki śniegu. To bardzo delikatny i dziewczęcy manicure, dobry dla miłośniczek minimalizmu.