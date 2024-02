Kobiety porzuciły manicure hybrydowy na rzecz tego koloru paznokci. Ten lakier do paznokci wyprzedaje się jak świeże bułeczki. Oto najmodniejszy manicure tego sezonu

Modny manicure na wiosnę 2024. Kobiety z całego świata oszalały na punkcie tych paznokci

Wiosna 2024 w świecie manicure to przede wszystkim kontynuacja trendów z roku 2023. Coraz więcej kobiet stawia na naturalne kolory paznokci i ma to swoje odzwierciedlenie w salonach manicure. Manicurzystki częściej dostają zlecenia na delikatny manicure z wykorzystaniem bezbarwnych lub pastelowych lakierów do paznokci. Największym trendem w manicure na wiosnę 2024 będzie balletcore. To bardzo delikatny i naturalnie wyglądający manicure osadzony w kolorach pudrowego różu, beżu oraz delikatnego błękitu. Balletcore to przede wszystkim wypielęgnowania i zadbana płytka paznokcia. Jak sama nazwa wskazuje balletcore to manicure inspirowany estetyką baletu. Ma być elegancko, naturalnie oraz delikatnie. Tego rodzaju manicure jest niezwykle uniwersalny oraz pasuje do każdej długości paznokci. Będzie świetnie wyglądał zarówno na długich paznokciach, jak i na krótko spiłowanej płytce. Jego sekretem jest delikatny blask oraz nienachalna elegancja. Jeżeli lubisz większe szaleństwa na paznokciach, to możesz postawić na ballecore ze zdobieniami w postaci brokatu lub delikatnych cyrkonii wtopionych w lakier do paznokci.

