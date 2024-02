Kobieta po 60-tce modliła się, gdy fryzjer obcinał jej włosy. Bez skrupułów skrócił pasma o połowę i zrobił jej odmładzającą fryzurę dla kobiet po 60-tce

Kobieta po 60-tce modliła się, gdy fryzjer obcinał jej włosy. Bez skrupułów skrócił pasma o połowę

Dla wielu kobiet, zwłaszcza dojrzałych zmiana fryzury to poważna decyzja. Najczęściej przez długi czas rozważają metamorfozę, gdyż boją się rezygnować ze swojego dotychczasowego, sprawdzonego uczesania, na rzecz modnego cięcia. Jednak prawda jest taka, że jeśli trafisz w ręce doświadczonego fryzjera, który dobrze fryzurę do kształtu Twojej twarzy, a koloryzację do typu karnacji, będziesz zadowolona z efektu. Doskonałym przykładem jest ta kobieta po 60-tce. Jej metamorfoza pojawiła się na profilu światowej sławy fryzjera w mediach społecznościowych, Huseyina Polata. Kiedy usiadła na fotelu fryzjerskim, miała długie, ale jednocześnie widocznie zniszczone pasma. Do tego w oczy od razu rzucał się kilkucentymetrowy siwy odrost. Na szczęście stylista szybko wpadł na pomysł, aby wykonać swojej klientce odmładzającą fryzurę dla kobiet po 60-tce. Chwycił za nożyczki i bez skrupułów zaczął skracać poszczególne pasma. A ona w tym czasie się modliła.

Stylista zrobił odmładzającą fryzurę u kobiety po 60-tce. Wygląda w niej niczym 50-latka

Choć początkowo na krótkim filmiku widać, że kobita jest przerażona. Mina momentalnie jej rzednie, gdy fryzjer skraca jej włosy o niemal połowę. Następnie farbuje siwe odrosty na twarzowy odcień brązu, który rozświetlił cerę jego klientki. Kosmyki wycieniował tak, aby wyszczuplić jej twarz. Efekt? Ta odmładzająca fryzura sprawiła, że kobieta wygląda niczym 50-latka. Sama również jest zachwycona pracą stylisty.