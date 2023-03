Odmładzająca fryzura na siwe włosy dla kobiet po 60-tce. Stylista pokazał eleganckie cięcie na wiosnę 2023. W niej będziesz wyglądać jak królowa stylu

Bestsellerowy tusz do rzęs w promocji Rossmanna. Rzęsy będą długie do nieba. Onieśmielisz wszystkich wachlarzem rzęs. Kosztuje mniej niż 20 zł

Odmładzająca fryzura na siwe włosy dla kobiet po 60-tce

Kobiety dojrzałe zdecydowanie najczęściej stawiają na krótkie fryzury. Z pewnością takie cięcia są wygodne, ale też dają wiele możliwości w stylizacji. W ostatnich latach dojrzałe kobiety coraz chętniej decydują się na siwy kolor włosów. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu w siwych włosach można wyglądać nowocześnie i modnie. Stylista zaprezentował przepiękną fryzurę na siwe włosy dla kobiet po 60-tce, która podbije salony fryzjerskie wiosną 2023. Fryzjer Jack Martin, który na Instagramie jest znany z oszałamiających metamorfoz u kobiet dojrzałych, po raz kolejny udowodnił, że klasyczny bob z lekko wystrzyżonymi pasmami przy twarzy to najlepsza fryzura dla kobiet po 60. roku życia i doskonale komponuje się z siwymi włosami.

Klasyczny bob na siwych włosach to fryzura na wiosnę 2023

Klasyczny bob to ponadczasowe uczesanie, które od wielu lat zachwyca kobiety w każdym wieku. To jeden z najczęstszych wyborów na krótkie włosy. Bob są to włosy sięgające do linii brody, dłuższe przy twarzy, a krótsze z tyłu głowy. Stylista proponuje kobietom po 60-tce tę fryzurę na siwe włosy, z wycieniowaną grzywką układającą się na bok. To nowoczesne i eleganckie uczesanie, które odejmie lat i sprawi, że każda kobieta będzie w nim wyglądać jak królowa stylu. Bob pasuje do owalnej twarzy, ale także kwadratowej i okrągłej.

Sonda Farbujesz siwe włosy? Tak Nie Nie mam siwych włosów