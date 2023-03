Ta fryzura dla kobiet po 60-tce zawojuje salony modowe wiosną 2023. Odmładzające cięcie to elegancja i klasa

Odmładzająca fryzura dla kobiet po 60-tce na wiosnę 2023

Kobiety dojrzałe w szczególny sposób upodobały sobie krótkie fryzury. Wszelkie cięcia na krótkich włosach potrafią odjąć lat i niewątpliwie są wygodne i łatwe w stylizacji. Styliści zaprezentowali fryzurę dla kobiet po 60-tce, która będzie modna wiosną 2023. Z pewnością wiele pań, które planują metamorfozę fryzury w najbliższym czasie, skusi się na to krótkie cięcie. Pixie cut, czyli krótko wystrzyżone włosy z dłuższymi pasmami na górze i grzywką najczęściej zaczesaną na bok to hit od kilku lat. Jej zaletą jest z pewnością fakt, że to nowoczesne uczesanie można stylizować na wiele sposobów, dzięki czemu łatwo dostosować fryzurę do okazji. Co więcej pixie cut to fryzura, która wspaniale modeluje owal twarzy. Styliści nie mają wątpliwości, że to najlepsza fryzura dla kobiet po 60. roku życia, która wiosną 2023 zawojuje salony fryzjerskie.

Komu pasuje pixie cut?

Jeśli rozważasz metamorfozę swojej fryzury w najbliższych miesiącach i zastanawiasz się, czy pixie cut będzie Ci pasować, to najlepiej skorzystaj z porady swojego fryzjera. Krótka fryzura pixie cut z pewnością będzie pasować kobietom o cienkich i rzadkich włosach. Decyzję o takim cięciu powinny poważnie przemyśleć panie z odstającymi uszami, gdyż odsłoni ona tę część twarzy. Z racji, że pixie cut podkreśla kości policzkowe i optycznie wyszczupla buzię jest idealną fryzurą dla posiadaczek kwadratowej i trójkątnej twarzy. Z pewnością mopga sobie na nią pozwolić także panie o owlanym kształcie twarzy.