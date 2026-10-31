Maryla Rodowicz zdradza sekret szczupłej sylwetki! "Jem tylko śniadania"

Maksymilian Kluziewicz
2026-10-31 5:12

Patrząc na Marylę Rodowicz, nie sposób nie zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat mocno schudła. Gwiazda zachwyca doskonałą formą, a jej szalone stylizacje tylko to podkreślają. Piosenkarka wyjawiła w końcu sekret świetnego wyglądu. Okazuje się, że żeby zatrzymać młodość, trzeba po prostu... mało jeść i dużo pracować!

Maryla Rodowicz czerpie energię ze spotkań z publicznością. Gwiazda polskiej estrady ani myśli o emeryturze i co rusz angażuje się w kolejne, wymagające projekty zawodowe. Zaledwie kilka tygodni temu zapowiedziała największą trasę koncertową w karierze, zatytułowaną "Ostatni tak wielki bal". Okazuje się, że to właśnie liczne zobowiązania zawodowe pozwalają królowej polskiej piosenki pozostawać w doskonałej formie. Ale nie tylko!

Maryla Rodowicz chudnie w oczach!

Patrząc na najnowsze zdjęcia wokalistki, nie sposób nie zauważyć, że Maryla Rodowicz prezentuje się lepiej niż kiedykolwiek. Artystka schudła, a swoją zgrabną sylwetkę podkreśla szalonymi kreacjami scenicznymi, stanowiącymi od lat jej znak rozpoznawczy. W wywiadzie dla serwisu ESKA.pl piosenkarka wyjawiła swój sposób na promienny wygląd. Przy takim trybie życia kluczowy jest dla niej sen i pożywne śniadanie. To właściwie jedyny posiłek, który spożywa w ciągu dnia. 

Wysypiam się. Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nic. Dzisiaj jadłam tylko śniadanie, ale moje śniadanie wypada o 13:00. Trzeba mało jeść i dużo pracować, o!

Maryla Rodowicz

Maryla Rodowicz mówi wprost: "To moja zguba!"

Królowa polskiej sceny muzycznej ma jednak pewną słabość. Jest nią chleb podsmażany na maśle. To właśnie w nim Maryla Rodowicz upatruje winowajcę stojącej aktualnie w miejscu wagi. 

No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba! A potem na taki chrupiący chlebek, może być nawet twarożek, może być szyneczka, ale podstawą jest ten chlebek. Chyba muszę z niego zrezygnować, bo waga stoi w miejscu, chociaż jem naprawdę mało - podkreśliła.

Uśmiechnięta Maryla Rodowicz. Na miniaturze artystka w kuchni z talerzem jedzenia. O jej diecie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Maryla Rodowicz

ROLKI