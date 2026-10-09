Obłędna stylizacja! Marta Nawrocka wyglądała jak księżna Kate

Marta i Karol Nawroccy przebywali na Filipinach w dniach 6-8 października 2026 r. Była to pierwsza w historii oficjalna wizyta urzędującego prezydenta Polski w tym kraju. Para prezydencka przybyła tam na zaproszenie prezydenta Ferdinanda Marcosa Jr. W programie znalazły się rozmowy bilateralne, oficjalny obiad oraz udział w V Polsko-Filipińskim Szczycie Biznesowym IT w Manili.

Marta Nawrocka zadała szyku w Manili

Podczas jednego z wieczornych wydarzeń prezydent i jego żona spotkali się m.in. z przedstawicielami Polonii oraz osobami zasłużonymi dla rozwoju relacji polsko-filipińskich. Właśnie wtedy Marta Nawrocka zaprezentowała się w długim, eleganckim komplecie w odcieniu burgundu. Uwagę zwracały złote guziki umieszczone z tyłu kreacji. Pierwsza dama dobrała do niej złoty zegarek, natomiast Karol Nawrocki wystąpił w klasycznym granatowym garniturze.

Kolor i fason stroju Marty Nawrockiej przywodzą na myśl stylizacje księżnej Kate, która również sięgała po podobne rozwiązania. Żona polskiego prezydenta postawiła jednak na własną interpretację elegancji, w której ważną rolę odegrały oszczędna forma i starannie dobrane szczegóły.

"Niezwykle wdzięczna w oficjalnych stylizacjach"

Kreację pierwszej damy dla "Faktu" oceniła stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro. Ekspertka zwróciła uwagę na umiejętne połączenie prostoty, kobiecości i dopracowanych detali.

Prosto, kobieco, bez nadęcia, ale z bardzo dobrze przemyślanym detalem. Niezwykle wdzięczna w oficjalnych stylizacjach

- oceniła stylistka.

Szczególne spodobał jej się kolor stroju sukni pani prezydentowej. Ekspertka opisała go jako głęboki burgund z delikatną nutą biskupiego fioletu. Jak podkreśliła, taka barwa świetnie sprawdza się podczas oficjalnych wydarzeń.

To barwa niezwykle wdzięczna w oficjalnych stylizacjach: bardziej szlachetna niż klasyczna czerwień, mniej zachowawcza niż granat, a przy tym potrafi dodać sylwetce charakteru bez efektu "patrzcie, jestem tu najważniejsza". I właśnie to jest tutaj największym plusem.

Złote guziki, szpilki i prosta postawa

Stylistka doceniła również minimalistyczny krój kreacji. Na pierwszy plan wysuwał się nie ozdobny fason, lecz detal umieszczony z tyłu, czyli rząd złotych guzików. W ocenie ekspertki ten element nadawał całości indywidualnego charakteru, nie przytłaczając pozostałych części stroju.

Pozytywną ocenę otrzymały także dodatki. Jasne szpilki optycznie wydłużały nogi i pomagały zachować elegancką, pionową linię sylwetki. Dzięki temu stylizacja pozostała spójna i nie potrzebowała wielu dodatkowych ozdób.

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Ta stylizacja nie próbuje być królewska. Jest po prostu elegancka. I chyba właśnie dlatego wypada tak dobrze

- dodała stylistka.

Zdaniem stylistki wybór Marty Nawrockiej doskonale odpowiadał zasadom dyplomatycznego dress code'u. Kreacja była odpowiednia do rangi wydarzenia, a jednocześnie nie sprawiała wrażenia przesadnie wystylizowanej. Ekspertka przypomniała przy tym jedną z podstawowych reguł mody: mniej znaczy więcej.

Marta Nawrocka odwiedziła zakonnice

Podczas pobytu na Filipinach pierwsza dama uczestniczyła również w wydarzeniach poza oficjalnym programem spotkań dyplomatycznych. Dzień wcześniej odwiedziła Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Manili. Na miejscu spotkała się z zakonnicami oraz uczestniczkami szkoleń organizowanych przez siostry.

Wizyta pary prezydenckiej spotkała się z uroczystym przyjęciem. Na gości czekał między innymi barwny pokaz taneczny, który podkreślił filipiński charakter powitania.

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