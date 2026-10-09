Mandaryna i Iza Kuna zbliżyły się na planie "Tańca z Gwiazdami". Jej słowa dają do myślenia!

Mandaryna wróci do aktorstwa? Jej odpowiedź mówi wiele!

Mandaryna od tygodni intensywnie trenuje do kolejnych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie Polsatu daje z siebie wszystko, a poza salą treningową ma okazję poznawać uczestników i rozmawiać z nimi nie tylko o choreografiach. Jedną z osób, z którymi złapała dobry kontakt, jest Izabela Kuna. Ceniona aktorka również bierze udział w tanecznym show, a jej doświadczenie zawodowe stało się pretekstem do pytania o aktorskie inspiracje Mandaryny.

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Mandaryna i Iza Kuna rozmawiają za kulisami. Wyszło na jaw, o czym!

Marta Wiśniewska nie ukrywa, że rozmowy z Izabelą Kuną sprawiają jej przyjemność. Zaznacza jednak, że nie chodzi o formalne konsultacje ani specjalne prośby o rady. Ich kontakt jest znacznie bardziej naturalny. Kiedy się spotykają, rozmawiają o codzienności, pracy, dzieciach, a nawet pogodzie i dobrej kawie.

Jak dodała, ich pogawędki nie ograniczają się do "Tańca z Gwiazdami". Panie wymieniają się spostrzeżeniami i rozmawiają o życiu. Mandaryna docenia przy tym zawodowe doświadczenie swojej koleżanki z programu. Nie ma wątpliwości, że Izabela Kuna, jako uznana aktorka, ma wiele do powiedzenia, gdy obserwuje różne sytuacje.

Wiesz, to nie było tak, że ja przeszłam do niej po jakieś wskazówki. Po prostu to była luźna rozmowa. My rozmawiamy, jak się tylko widzimy. Wymieniamy jakieś uwagi, ale rozmawiamy też o pracy, o dzieciach, o pogodzie, o dobrej kawce. Więc to jest miłe. Nie tylko mówimy sobie: "Cześć, co tańczycie?", "A, fajnie", "Ładnie wyglądasz", tylko po prostu rozmawiamy o życiu i wymieniamy jakieś uwagi. A z racji tego, że Iza jest po prostu kultową aktorką, to na pewno ma też wiele do powiedzenia, jak coś widzi - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

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Te słowa stały się punktem wyjścia do pytania, czy taneczne show może być dla Mandaryny początkiem kolejnego zawodowego rozdziału. W końcu sama gwiazda miała już styczność z aktorstwem. Jak przyznała, ukończyła szkołę projektowania i reklamy na wydziale aktorskim, więc ten świat nie jest jej całkowicie obcy.

Czy po zakończeniu przygody z parkietem zobaczymy ją w serialu albo w nowym programie telewizyjnym? Dziennikarka "Super Expressu" zapytała wprost, czy Mandaryna chciałaby spróbować swoich sił jako prowadząca. Gwiazda nie rzuciła jednak żadnej konkretnej deklaracji. Na razie skupia się na kolejnych tanecznych wyzwaniach i zapamiętywaniu choreografii.

No i ja też skończyłam szkołę projektowania i reklamy na wydziale aktorskim, więc coś tam miałam z tym wspólnego. Niewiele, ale tak. (...) Ojej, teraz myślę o tym, żeby zapamiętać kolejny taniec, więc nie zastanawiam się (...) Odbieram wszystkie, a potem siadam i się zastanawiam. Nie chcę gdybać nad czymś, czego nie ma. Jeśli cokolwiek do mnie przychodzi, to wtedy się zastanawiam, na ile to ze mną koreluje - mówi nam Mandaryna.

Rozmawiała Julita Buczek

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