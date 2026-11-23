Burzliwe relacje Filipa Kulińskiego w „Hotelu Paradise 13”

Od pierwszych odcinków trzynastej edycji „Hotelu Paradise” Filip Kuliński budził skrajne emocje, do czego przyczyniło się jego specyficzne zachowanie oraz nazywanie samego siebie „Kingiem” tego sezonu. Początkowo związał się z Nadią, jednak mimo widocznej między nimi chemii, para nieustannie wchodziła w gwałtowne spory. Pozostali uczestnicy programu szybko uznali tę wybuchową relację za toksyczną i otwarcie trzymali kciuki za jej zakończenie.

Kiedy Nadia w końcu zostawiła Filipa, uczestnik kierował w jej stronę liczne złośliwości. W dalszej części programu łączył się w pary z Karoliną oraz Natalią, natomiast za sprawą Rajskiego Tableau trafił do Roksany, choć sam miał duży problem z określeniem, z którą z uczestniczek chce budować coś więcej. Jego pobyt w willi zapisał się także ostrą awanturą z Królikiem, podczas której używał wulgarnych słów pod adresem kolegi z programu.

Kolejną partnerką Filipa została Majka, ale uczestnik nie przewidział, że ona również nie stanie po jego stronie. Dziewczyna otwarcie okazywała złość wywołaną postępowaniem partnera, a w momencie wspólnego odpadnięcia z rywalizacji przyznała wprost, że odczuwa ulgę. Taki obrót spraw mocno dotknął Kulińskiego, który poczuł się niesłusznie oskarżony przez programową partnerkę, twierdząc, że nie zrobił wobec niej nic złego.

Hotel Paradise 13 - namiętny pocałunek Filipa i Nadii

Filip z „Hotelu Paradise 13” kaja się za swoje zachowanie przed kamerami

Jeszcze przed końcem emisji Filip deklarował w mediach społecznościowych, że jest mu przykro z powodu swojego zachowania i zamierza pracować nad własnym charakterem. Powtórzył te słowa również podczas Superpandory, jednak Królik nie dał wiary jego zapewnieniom o przemianie. Teraz uczestnik w rozmowie z TVN otwarcie stwierdził, że z perspektywy czasu wiele sytuacji rozegrałby zupełnie inaczej.

„Wydaje mi się, że wyciąłbym chyba tę kłótnię, kiedy powiedziałem Nadii właśnie w kuchni, że jest śmieszna, że wtedy na krześle, gdzie ona mi coś tam tłumaczyła, jej powiedziałem, że jest »kingiem« tego programu [...] Nie, niefajnie się to oglądało. Ja na tamten moment w programie tego nie widziałem, byłem tak po prostu zaślepiony i nie myślałem, że to tak strasznie brzmi” - przyznał Filip.

Uczestnik randkowego show zaznacza przy tym, że nie szuka dla siebie żadnych wymówek, ale jest mu po prostu głupio za swoje czyny.

„Oglądając to na ekranie, to dopiero gdzieś do mnie doszło, że naprawdę to było... No wstyd, wstyd i hańba” - powiedział.

Mężczyzna deklaruje jednocześnie, że po zakończeniu przygody z telewizyjnym programem stara się postępować jak zupełnie inny człowiek.