Mandaryna cała we łzach. To działo się po odcinku rodzinnym w "Tańcu z Gwiazdami" [GALERIA]

AR
2026-10-05 12:27

Odcinki rodzinne w "Tańcu z Gwiazdami" zawsze wywołują wiele emocji. Nie inaczej było tym razem. Po zakończeniu programu poruszenie można było zobaczyć głównie na twarzy Mandaryny, która wyszła ze studia zapłakana. Co jeszcze działo się, gdy zgasły kamery? Zobaczcie kulisy ostatniego odcinka tanecznego show.

Wieczór Mandaryny w "Tańcu z Gwiazdami" 

Mandaryna ma powód do dumy, ponieważ stała się pierwszą uczestniczką jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", która zdobyła 40 punktów od jury. Wydarzyło się to w niezwykle ważnym dla niej odcinku. Wykonawczyni hitu "Ev'ry Night" zatańczyła nie tylko z programowym partnerem Krystianem Rzymkiewiczem, ale też razem ze swoim synem Xavierem Wiśniewskim. Co więcej, choreografię wykonali do "Zawsze z Tobą chciałbym być…" zespołu Ich Troje. Utwór został wykonany na żywo przez Michała Wiśniewskiego, ojca Xaviera i aktualnego partnera Marty. Nic więc dziwnego, że był to dla niej wieczór pełny emocji i nie ma wątpliwości, że łzy, która można zobaczyć na zdjęciach paparazzi, to łzy szczęścia, a nie rozpaczy. 

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Gwiazdy wracały do domu z kwiatami

Po zakończeniu rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" dało się zobaczyć wiele bukietów. Uczestnicy i ich bliscy opuszczali studio z kwiatami w rękach i - co najważniejsze - z uśmiechami na twarzach. Dominik Rupiński dumnie pozostał do zdjęć z ukochaną babcią. Joanna Jędrzejczyk znów była siebie zadowolona, Krystian Rzymkiewicz dźwigał ogromny kosz z różami, a Magdalena Tarnowska skała z radości. Zdjęcia spod studia Polsatu można zobaczyć w galerii. 

Kulisy Tańca z Gwiazdami
Galeria zdjęć 42

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"

O Kryształową Kulę dalej walczą:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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