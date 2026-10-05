Mandaryna cała we łzach. To działo się po odcinku rodzinnym w "Tańcu z Gwiazdami" [GALERIA]

Wieczór Mandaryny w "Tańcu z Gwiazdami"

Mandaryna ma powód do dumy, ponieważ stała się pierwszą uczestniczką jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami", która zdobyła 40 punktów od jury. Wydarzyło się to w niezwykle ważnym dla niej odcinku. Wykonawczyni hitu "Ev'ry Night" zatańczyła nie tylko z programowym partnerem Krystianem Rzymkiewiczem, ale też razem ze swoim synem Xavierem Wiśniewskim. Co więcej, choreografię wykonali do "Zawsze z Tobą chciałbym być…" zespołu Ich Troje. Utwór został wykonany na żywo przez Michała Wiśniewskiego, ojca Xaviera i aktualnego partnera Marty. Nic więc dziwnego, że był to dla niej wieczór pełny emocji i nie ma wątpliwości, że łzy, która można zobaczyć na zdjęciach paparazzi, to łzy szczęścia, a nie rozpaczy.

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Mandaryna w szoku po swoim występie w "Tańcu z Gwiazdami". Nie mogła wykrzesać słowa!

Gwiazdy wracały do domu z kwiatami

Po zakończeniu rodzinnego odcinka "Tańca z Gwiazdami" dało się zobaczyć wiele bukietów. Uczestnicy i ich bliscy opuszczali studio z kwiatami w rękach i - co najważniejsze - z uśmiechami na twarzach. Dominik Rupiński dumnie pozostał do zdjęć z ukochaną babcią. Joanna Jędrzejczyk znów była siebie zadowolona, Krystian Rzymkiewicz dźwigał ogromny kosz z różami, a Magdalena Tarnowska skała z radości. Zdjęcia spod studia Polsatu można zobaczyć w galerii.

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Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami"

O Kryształową Kulę dalej walczą: