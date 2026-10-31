Ilona Ostrowska przeszła sporą przemianę od czasów „Rancza”. Tak wyglądała na początku emisji serialu

Ilona Ostrowska i jej kariera aktorska przed serialem „Ranczo”

Ilona Ostrowska przyszła na świat 25 maja 1974 roku w Szczecinie, jednak swoje dzieciństwo i młodość spędziła w województwie lubelskim. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu zdobyła w 1998 roku, a pierwsze kroki w zawodzie stawiała na scenach wrocławskiego Teatru Polskiego i warszawskiego Teatru Współczesnego. W tym samym 1998 roku zaliczyła telewizyjny debiut w produkcji „Życie jak wino”. W kolejnych latach występowała gościnnie w popularnych telenowelach, takich jak „M jak miłość”, „Na dobre i na złe” oraz „Na Wspólnej”. Na dużym ekranie można było ją oglądać między innymi w filmie „Głośniej od cykad” z 2001 roku, a także w komedii „Ile waży koń trojański?” z 2008 roku.

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Ilona Ostrowska obejrzała swój archiwalny casting

Ilona Ostrowska jako Lucy Wilska w serialu „Ranczo”

Największy przełom w dorobku zawodowym artystki i ogólnopolską rozpoznawalność zapewniło jej wcielenie się w postać Lucy Wileckiej w niezwykle popularnym serialu „Ranczo”. Aktorka wykreowała na ekranie niezwykle charyzmatyczną, ciepłą i mądrą Amerykankę polskiego pochodzenia, która otrzymuje w spadku dworek w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje. Postać ta całkowicie zmieniła funkcjonowanie tamtejszej społeczności i błyskawicznie zdobyła ogromną sympatię milionów telewidzów. Dla wielu fanów grana przez nią bohaterka stała się kluczowym elementem fabuły, bez którego ta produkcja w ogóle nie miałaby racji bytu.

W jakich produkcjach zagrała Ilona Ostrowska po zakończeniu „Rancza”?

Kiedy w 2016 roku dobiegła końca praca na planie „Rancza”, aktorka zaangażowała się w kolejne projekty, w tym w serial „Pod powierzchnią” oraz głośną produkcję HBO „Ślepnąc od świateł” z 2018 roku. Widzowie mogli ją śledzić także w „To nie koniec świata!”, „Na dobre i na złe” czy nakręconej w 2023 roku „Warszawiance”. W 2018 roku wystąpiła w programie „Agent - Gwiazdy”, gdzie dotarła do finału jako tytułowy Agent. W jej późniejszym dorobku artystycznym ponownie zapisano „Ślepnąc od świateł”, a także film „Vinci 2”.

W 2026 roku widzowie znów zobaczą ją w roli Lucy Wilskiej przy okazji emisji odcinków zamykających „Ranczo”. Szczegóły dotyczące dalszych losów tej postaci pozostają na razie tajemnicą, zwłaszcza w obliczu faktu, że jej serialowy mąż zmarł, a córka zdążyła już dorosnąć.

W życiu prywatnym artystka była zamężna z Jackiem Borcuchem, z którym ma córkę Miłosławę. Po rozstaniu związała się z Patrykiem Stawińskim, a owocem tej relacji jest syn Gustaw.