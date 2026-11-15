Rumuńska policja rozprawiła się z polskimi kibicami! Stu naszych rodaków przewieziono na komisariaty

Sto pięć osób, w zdecydowanej większości obywateli Polski, zostało zatrzymanych w związku ze starciami, do jakich doszło po sobotnim meczu piłkarskiej Ligi Narodów pomiędzy reprezentacjami Rumunii i Polski - poinformowała w niedzielę Główna Komenda Żandarmerii Miasta Bukareszt. Jak wyjaśniono w komunikacie cytowanym m.in. przez portale News.ro i Informat.ro, napięcie wynikało z niezadowolenia polskich kibiców z powodu czasu oczekiwania na opuszczenie terenu stadionu, a sytuacja zaczęła eskalować, gdy niektórzy z nich użyli gaśnicy i rzucali metalowymi barierkami w kierunku oddziałów żandarmów. Funkcjonariusze interweniowali, aby przywrócić porządek, używając m.in. gazu łzawiącego.

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Na posterunki przewieziono 105 osób, w tym 100 obywateli polskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli wobec 74 osób wszczęto postępowanie w sprawie stawiania gwałtownego oporu funkcjonariuszom organów ścigania, a wobec kolejnej osoby toczy się postępowanie w sprawie nielegalnego posiadania i używania artykułów pirotechnicznych. W przypadku 25 osób nie podjęto żadnych środków prawnych. Dodano, że władze kontynuują kontrole w celu ustalenia dokładnego zakresu odpowiedzialności i zastosowania środków przewidzianych przez prawo.

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Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 2:1, co oznacza, że zarówno Polska, jak i Rumunia nie mają już szans na awans do wyższej dywizji Ligi Narodów.

Zdjęcia z meczu Rumunia - Polska

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