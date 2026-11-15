Michał Szpak o odejściu z "The Voice of Poland". To będzie jego ostatnia edycja?

"The Voice of Poland": Michał Szpak nie chce być weteranem programu

"The Voice of Poland" of 2011 roku cieszy ogromną popularnością. Lata mijają, a program ciągle przyciąga przed ekrany sporą publiczność. Młodzi wokaliści z całej Polski walczą o kontrakt fonograficzny, nagrodę pieniężną oraz tytuł najlepszego głosu w kraju!

Uczestnicy programu szlifują swój talent pod okiem trenerów. W tej roli występują największe nazwiska polskiej sceny muzycznej. Na obrotowych fotelach zasiadali m.in. Kayah, Andrzej Piaseczny, Patrycja Markowska, Marek Piekarczyk czy Justyna Steczkowska.

Z "The Voice of Poland" od samego początku związani są Tomson i Baron z Afromental. Zabrakło ich jedynie w dziewiątej edycji. Nieco krócej na fotelu trenera zasiada Michał Szpak. Piosenkarz, którego kariera rozpoczęła się dzięki udziałowi w muzycznym show, doskonale wie, co przeżywają uczestnicy.

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Michał Szpak myśli o odejściu z "The Voice of Poland"?

Do programu TVP dołączył w ósmej edycji. Po jedenastym sezonie zrobił sobie przerwę na trzy kolejne. Powrócił do swojej roli w 2024 roku. Michał Szpak nie uważa się jednak za weterana "The Voice of Poland". Co więcej, w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że gdy poczuje się jak weteran... zrezygnuje z udziału!

Jak dojdzie do sytuacji, w której poczuję się weteranem, to wtedy na pewno stwierdzę, że już nie będę mógł brać w tym udziału, bo jednak wydaje mi się, że utarte schematy nigdy nie są dobre i dopóki ja siebie jeszcze jestem w stanie rozemocjonować i zaskoczyć, to to znaczy, że jeszcze działa. Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy w tej edycji i jaki będzie skład w następnej. Ale czy mogę być nazwany weteranem? Nie chciałbym chyba po prostu - powiedział muzyk w rozmowie z "Super Expressem".

Przyznał też, że praca przy programie jest niezwykle intensywna, a czasami potrzebna jest przerwa i wewnętrzna przemiana. Na pytanie, czy do każdej edycji podchodzi z myślą, że mogłaby być jego ostatnią, odpowiedział: "Oczywiście, że tak".

Oczywiście, że tak i mam jakieś takie wewnętrzne też pogodzenie, że jeśli nie, no to znaczy, że po prostu ja też muszę odpocząć, też muszę po prostu przejść jakąś wewnętrzną przemianę. Taki program generuje bardzo dużo aktywności. Naprawdę to jest sporo pracy - przyznał Michał Szpak.

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The Voice of Poland - o którym trenerze mowa? Pytanie 1 z 5 Jak naprawdę nazywa się Tomson? Tomasz Lach Tomasz Pach Tomasz Dach Następne pytanie