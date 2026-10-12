Luksusowe życie psa Michała Szpaka. Wozi go autem za pół miliona i stołuje w restauracji

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-12 5:15

Michał Szpak jest ogromnym miłośnikiem zwierząt. Jego ukochany psiak nie odstępuje go niemal na krok. Hektor wiedzie życie, o którym wiele osób mogłoby pomarzyć. Czarny kundelek towarzyszył niedawno swojemu właścicielowi w restauracji, a po posiłku razem wskoczyli do luksusowego samochodu.

Michał Szpak: Rodzina jest dla niego najważniejszą wartością

Michał Szpak zyskał sławę dzięki udziałowi w programie "X Factor". Młody piosenkarz zwrócił uwagę nie tylko za sprawą niezwykłego głosu, ale również barwnej osobowości. Dzisiaj uznawany jest za jedną za najbardziej oryginalnych postaci w polskim show-biznesie. Reprezentował również Polskę w finale Eurowizji 2016 i zajął w nim ósme miejsce po zdobyciu 229 punktów, w tym 7 pkt od jurorów!

35-letni artysta zdecydowanie nie może narzekać na brak pracy. Michał Szpak ze swoimi koncertami jeździ po całej Polsce, a zakończony niedawno sezon wakacyjny jest dla niego szczególnie pracowity. Jego występy cieszą się sporą popularnością.

W nawale obowiązków piosenkarz nie zapomina o najbliższych. Często podkreśla jak ważną rolę w jego życiu pełni rodzina. Michał wychował się razem z trójką rodzeństwa - Marleną, Damianem i Ewą. Piosenkarz regularnie spędza czas z bliskimi, a czasami dzieli się rodzinnymi chwilami w mediach społecznościowych.

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Luksusowe życie psiego pupila Michała Szpaka

Michał Szpak jest również dumnym właścicielem uroczego psiaka. Czarny kundelek Hektor doczekał się nawet własnego konta na Instagramie. Historia ich poznania jest jak z filmu. W 2019 roku piosenkarz został poproszony przez wolontariuszki ze schroniska o zapozowanie do zdjęcia w towarzystwie psa.

Szpak od razu zapałał do niego sympatią. I to ze wzajemnością. Dziś są niemal nierozłączni. Hektor ma za sobą przykre doświadczenia, ale u obecnego właściciela ma jak u pana Boga za piecem. Spacerki, przysmaczki, zabawy i przejazdy luksusowym samochodem.

Michał Szpak udał się niedawno do modnej warszawskiej restauracji w towarzystwie siostry Ewy oraz Hektora. Nie tylko rodzeństwo mogło zaspokoić swój apetyt. Artysta przygotował dla swojego pupila miskę z wodą oraz przysmaki.

Po wyjściu z lokalu wskoczyli do luksusowego samochodu Szpaka za bagatela 500 tysięcy złotych. W takich warunkach zwrot "pieskie życie" nabiera nowego znaczenia.

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Michał Szpak z psem Hektorem przy aucie i w restauracji. O luksusowym życiu pupila artysty przeczytasz na SE.
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MICHAŁ SZPAK