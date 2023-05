To okropnie smutne, jak przyjaciółka Katarzyny Dowbor ją potraktowała. Nóż w plecy! Zrobiła to publicznie

Michał Szpak to jeden z najpopularniejszych młodych wokalistów w Polsce. Stawiał pierwsze kroki w programie "X Factor", gdzie jego wizerunek został uznany za kontrowersyjny. Szpak był także jedną z pierwszych osób tak charakterystycznych w krajowym show biznesie, choć oczywiście nie jedyną. Ludzie ostatecznie "przekonali się" do niego, gdy reprezentował Polskę w konkursie Eurowizja. Szpak skradł wówczas serca nie tylko fanów na całym świecie, ale także - a może przede wszystkim - w Polsce. Jego kariera ruszyła z impetem. Zaczął być zapraszany do największych telewizji, a przez lata współpracował nawet z TVP, będąc chociażby jurorem w "The Voice of Poland". A co w życiu prywatnym? Mało kto pamięta, że Michał Szpak, zanim zyskał wielką sławę w Polsce, wywołał niemały skandal nagraniem skierowanym do swojej siostry, Marleny Szpak. Poznajcie szczegóły.

Mało kto wie, kim jest siostra Michała Szpaka. Marlena była kiedyś częścią skandalu! Huczał o niej cały internet

Michał Szpak z okazji urodzin Marleny Szpak zamieścił w sieci nagranie, które odbiło się szerokim echem - "Happy Birthday To You Marlena". Wokalista wyginał się w dość kontrowersyjnych pozach, wykrzykując w języku angielskim, że życzy siostrze "więcej stosunków płciowych" i płynącej z nich satysfakcji. To wszystko w wulgarnej otoczce, która wywołała niemały skandal. Marlena Szpak tym samym stała się tego skandalu częścią. Huczał o niej cały internet! Wszyscy pytali, kim jest siostra Michała Szpaka, Marlena Szpak? Otóż jest osobą bardzo ciekawą! Kobieta mieszka bowiem na co dzień w Neapolu we Włoszech, o czym mało kto wie. Jest śpiewaczką operową, więc również jest uzdolniona muzycznie, podobnie jak jej młodszy brat Michał.

Marlena Szpak pojawiła się kiedyś na koncercie Michała Szpaka na Torwarze w Warszawie. Dokładnie 9 października 2016 roku zaśpiewała z nim razem na scenie. Kto wie, być może w przyszłości doczekamy się jeszcze ich wspólnego występu, a może i piosenki.

Zobacz galerię zdjęć: Kim jest siostra Michała Szpaka, Marlena Szpak? Kiedyś była częścią wielkiego skandalu

Sonda Podobał Ci się występ Michała Szpaka podczas Polsat SuperHit Festiwal 2023? Tak Nie Może trochę Nie mam zdania