Michał Szpak został zaproszony na muzyczne wydarzenie Polsat SuperHit Festiwal 2023, co bardzo go ucieszyło. Artysta od razu zaczął planować występ i to, z jakimi piosenkami zaprezentuje się na scenie. Postawił ostatecznie na repertuar Violetty Villas oraz Kory. Chciał w ten sposób oddać hołd tym kultowym artystkom. Szpak pokazał się w lateksowej sukni, zachwycając fanów zarówno występem, jak i wyglądem. I choć znaleźli się również ci, którym nie do końca spodobało się to, co Szpak pokazał, to jednak w sieci przeważają pozytywne głosy. Tym bardziej, że występ Michała niósł za sobą głębsze przesłanie. Po tym, jak Michał Szpak wystąpił na scenie z utworem Violetty Villas, niespodziewanie odezwał się do niego syn piosenkarki, Krzysztof Gospodarek. Wysłał mu SMS-a.

Syn Violetty Villas zobaczył występ Szpaka w Sopocie i nie wytrzymał. Wysłał mu SMS-a

Michał Szpak pochwalił się wiadomością od Gospodarka w mediach społecznościowych. Napisał wprost, że jest wzruszony, bo ktoś tak bliski Villas docenił jego występ. Szpak podziękował i zdradził, jakiej treści był SMS, który otrzymał.

- Gratuluję nowatorskiej adaptacji "Mechanicznej Lalki", była nowoczesna, odważna i refleksyjna. Razem z żoną dziękujemy za ten występ - napisał Krzysztof Gospodarek, syn Violetty Villas, do Michała Szpaka.

Wokalista nie krył wzruszenia i radości. A dlaczego Michał Szpak zdecydował się na tego typu występ? Artysta podkreśla, że "życie jest zbyt krótkie, by nie realizować tego, co przyniesie wyobraźnia". Zgadzacie się?

