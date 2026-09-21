Michał Szpak chce mieć dziecko! Mówi o instynkcie macierzyńskim

Tajemnicze życie Michała Szpaka

Życie prywatne Michała Szpaka od lat owiane jest tajemnicą. Artysta rzadko dzieli się szczegółami dotyczącymi swoich relacji, choć kilka lat temu zdecydował się na ważne wyznanie. Szpak powiedział, że jest osobą panseksualną, czyli zakochuje się w człowieku bez względu na jego płeć. Tym samym zakończył spekulacje dotyczące swojej orientacji seksualnej. Kilka miesięcy temu muzyk wydał utwór "Fire", który – jak sam przyznał – opowiada o bolesnym zakończeniu najpoważniejszego związku w jego życiu. Nie wiadomo jednak, kim była osoba, która skradła jego serce. Szpak nie zdradził również szczegółów rozstania. Wszystko wskazuje na to, że obecnie jest singlem, choć artysta nie komentuje publicznie swojego statusu uczuciowego. Ostatnio zdecydował się natomiast na inne osobiste wyznanie. Muzyk poruszył temat potomstwa i swoich planów związanych z przyszłością.

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Michał Szpak szczerze o Skolimie i Steczkowskiej. Padły wymowne słowa!

Michał Szpak chce być ojcem

Juror programu "The Voice of Poland" mówi, że bardzo chciałby mieć dziecko.

Ja w ogóle mam taki instynkt macierzyński, mi się włączył. Znaczy, nie wiem, czy macierzyński, czy tacierzyński po prostu. Zresztą ja już mówiłem któryś raz z rzędu, że bardzo chciałbym mieć dziecko, bardzo. Ale co z tego wyniknie, zobaczymy. Jeszcze na szczęście nie jestem najstarszy na świecie, więc mam na to czas - powiedział Michał Szpak w wywiadzie dla Onetu.

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Michał Szpak w "The Voice of Poland"

Michała Szpaka można aktualnie oglądać w talent show "The Voice of Poland". Oprócz niego w jury zasiadają Kuba Badach, Tomson i Baron oraz debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz. Emisja odcinków w soboty o 20:30 w TVP2.