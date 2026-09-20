Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 20.09.2026? Maryla Night okazała się pechowa

"Maryla Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Wyjątkowy wieczór z ikoną muzyki

Emocje w 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" sięgają zenitu, a twórcy programu szykują dla widzów prawdziwą gratkę. Najbliższy, trzeci odcinek tanecznego show Polsatu upłynął pod znakiem twórczości jednej z największych legend polskiej sceny. Bohaterką wieczoru była sama Maryla Rodowicz, która pojawiła się w studiu jako gość specjalny.

Wokalistka nie tylko zaśpiewała na żywo swoje największe przeboje, ale także sprawdzi się w zupełnie nowej roli. Na ten jeden wieczór dołączyła do jury i zasiądła przy stole obok sędziów, by oceniać występy gwiazd walczących o Kryształową Kulę. To był wieczór pełen wspomnień i niezapomnianych melodii.

Kto walczy o zwycięstwo w programie?

Rywalizacja o prestiżową Kryształową Kulę i nagrodę finansową z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej zacięta. Program ma już za sobą pierwsze bolesne pożegnanie – w poprzednim tygodniu z marzeniami o wygranej musieli pożegnać się Monika Borzym i Michał Kassin. Oznacza to, że w grze pozostało już tylko jedenaście duetów.

Na parkiecie zobaczyliśmy występy następujących par:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,

Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,

Helena Englert i Roman Osadchiy,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,

Dominik Rupiński i Estelle François,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska,

Kaeyra i Kacper Rutka,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Kto odpadł 20.09.2026 z "Tańca z gwiazdami"?

Punktacja z 20.09.2026:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,

Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,

Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,

Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,

Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.

Zgodnie z decyzją widzów i jury z parem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska.

Oto pary, które wystąpią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Kaeyra i Kacper Rutka

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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