Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 20.09.2026? Maryla Night okazała się pechowa

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"Maryla Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Wyjątkowy wieczór z ikoną muzyki
Emocje w 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" sięgają zenitu, a twórcy programu szykują dla widzów prawdziwą gratkę. Najbliższy, trzeci odcinek tanecznego show Polsatu upłynął pod znakiem twórczości jednej z największych legend polskiej sceny. Bohaterką wieczoru była sama Maryla Rodowicz, która pojawiła się w studiu jako gość specjalny.
Wokalistka nie tylko zaśpiewała na żywo swoje największe przeboje, ale także sprawdzi się w zupełnie nowej roli. Na ten jeden wieczór dołączyła do jury i zasiądła przy stole obok sędziów, by oceniać występy gwiazd walczących o Kryształową Kulę. To był wieczór pełen wspomnień i niezapomnianych melodii.
Kto walczy o zwycięstwo w programie?
Rywalizacja o prestiżową Kryształową Kulę i nagrodę finansową z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej zacięta. Program ma już za sobą pierwsze bolesne pożegnanie – w poprzednim tygodniu z marzeniami o wygranej musieli pożegnać się Monika Borzym i Michał Kassin. Oznacza to, że w grze pozostało już tylko jedenaście duetów.
Na parkiecie zobaczyliśmy występy następujących par:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,
- Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
- Helena Englert i Roman Osadchiy,
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
- Dominik Rupiński i Estelle François,
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska,
- Kaeyra i Kacper Rutka,
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.
Kto odpadł 20.09.2026 z "Tańca z gwiazdami"?
Punktacja z 20.09.2026:
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,
- Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,
- Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,
- Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,
- Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.
Zgodnie z decyzją widzów i jury z parem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska.
Oto pary, które wystąpią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":
- Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Kaeyra i Kacper Rutka
- Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
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