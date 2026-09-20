Kto odpadł z "Tańca z Gwiazdami" 20.09.2026? Maryla Night okazała się pechowa

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-20 22:46

Za nami wyjątkowy wieczór w "Tańcu z Gwiazdami"! Bohaterką najbliższego odcinka była sama Maryla Rodowicz, która sprawdziła się w zupełnie nowej roli. Uczestnicy stali przed ogromnym wyzwaniem – zatańczyli do kultowych utworów, takich jak "Małgośka" czy "Niech żyje bal", pod czujnym okiem ich autorki.

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz tańczą w fioletowych strojach. O wynikach Tańca z Gwiazdami przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

"Maryla Night" w "Tańcu z Gwiazdami". Wyjątkowy wieczór z ikoną muzyki

Emocje w 19. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" sięgają zenitu, a twórcy programu szykują dla widzów prawdziwą gratkę. Najbliższy, trzeci odcinek tanecznego show Polsatu upłynął pod znakiem twórczości jednej z największych legend polskiej sceny. Bohaterką wieczoru była sama Maryla Rodowicz, która pojawiła się w studiu jako gość specjalny.

Wokalistka nie tylko zaśpiewała na żywo swoje największe przeboje, ale także sprawdzi się w zupełnie nowej roli. Na ten jeden wieczór dołączyła do jury i zasiądła przy stole obok sędziów, by oceniać występy gwiazd walczących o Kryształową Kulę. To był wieczór pełen wspomnień i niezapomnianych melodii.

Polecany artykuł:

Kto walczy o zwycięstwo w programie?

Rywalizacja o prestiżową Kryształową Kulę i nagrodę finansową z odcinka na odcinek staje się coraz bardziej zacięta. Program ma już za sobą pierwsze bolesne pożegnanie – w poprzednim tygodniu z marzeniami o wygranej musieli pożegnać się Monika Borzym i Michał Kassin. Oznacza to, że w grze pozostało już tylko jedenaście duetów.

Na parkiecie zobaczyliśmy występy następujących par:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka,
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz,
  • Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka,
  • Helena Englert i Roman Osadchiy,
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna,
  • Dominik Rupiński i Estelle François,
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko,
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska,
  • Kaeyra i Kacper Rutka,
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • oraz Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Kto odpadł 20.09.2026 z "Tańca z gwiazdami"?

Punktacja z 20.09.2026:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 35 punktów,
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 39 punktów,
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów,
  • Helena Englert i Roman Osadchiy - 41 punktów,
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 40 punktów,
  • Dominik Rupiński i Estelle François - 35 punktów,
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 37 punktów,
  • Matteo Brunetti i Izabela Skierska - 30 punktów,
  • Kaeyra i Kacper Rutka - 37 punktów,
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 36 punktów,
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 35 punktów.

Zgodnie z decyzją widzów i jury z parem pożegnała się para Matteo Brunetti i Izabela Skierska. 

Oto pary, które wystąpią w kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami":

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Kaeyra i Kacper Rutka
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

PRZECZYTAJ TEŻ: Maryla Rodowicz zaskoczyła, a Helena Englert niczym egipska królowa. Kreacje gwiazd z dzisiejszego "TzG" - ZDJĘCIA

Krzysztof Kwiatkowski wyjawił, jaki taniec z chce zatańczyć z Sarą Janicką!
Tematem odcinka jest Maryla night
Galeria zdjęć 98
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki