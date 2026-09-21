Roxie Węgiel w szorcikach zwiedza Nowy Jork. Zerknijcie, czym ozdobiła dekolt!

Roxie Węgiel w USA

Roksana Węgiel przez okrągły rok ciężko pracuje, a gdy wyjeżdża w poszukiwaniu relaksu, często i tak okazuje się, że łączy odpoczynek i pracę. Wycieczki w różne zakątki Polski i świata są okazją do naładowania baterii, ale i nabrania wiatru w muzyczne żagle. Czy tak było i tym razem? 21-latka, za którą szaleją tłumy, i która w sieci zgromadziła aż 1,6 miliona obserwujących (na samym Instagramie!), postanowiła podzielić się z nimi zdjęciami z wyprawy do Stanów Zjednoczonych.

USA Węgiel odwiedzała już kilka razy, nagrywała tam, współpracowała z producentami muzycznymi i wchłaniała tamtejszą kulturą. Gdy we wrześniu tego roku wybrała się do Stanów, również nie omijała miejsc mogących kształcić i inspirować. Na ujęciach, którymi pochwaliła się w sieci, widać, że zwiedzała muzea, oglądała miejską sztukę, napawała się widokami. A wszystko oczywiście z ukochanym mężem u boku.

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Krótkie szorty, a na szyi wyjątkowa ozdoba

Zakochani oglądali Statuę Wolności, spacerowali do nowojorskim parku, a Roxie chętnie pozowała do zdjęć. Wyglądała uroczo w stylizacji łączącej kuse szorciki z jesiennym swetrem w wyrazistym odcieniu czerwieni. Gwiazda pokazała się też w czarnej stylizacji, która ładnie podkreśliła jej smukłe ramiona i wyeksponowała nogi. Uwagę wielbicieli przyciągnęła też fotka w saunie z widokiem na wieżowce, czy w aucie, do której Węgiel pozowała z wałkami na głowie, ubrana w szary topik i kraciastą koszulę.

W tym przypadku wzrok sam kierował się w stronę ozdoby dekoltu, którą stanowił łańcuszek z błyszczącą zawieszką o sporych rozmiarach i kształcie krzyża. Roxie absolutnie nie ukrywa tego, że jest bardzo wierząca!

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