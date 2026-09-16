Michał Szpak wije sobie ekskluzywne gniazdko. Spędził popołudnie w drogim sklepie meblowym

AR
2026-09-16 5:27

Michał Szpak postanowił ostatnio przyjrzeć się bliżej wyposażeniu domu z najwyższej półki. Juror "The Voice of Poland" odwiedził sklep oferujący designerskie meble, których ceny potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na zakupy wybrał się w wygodnym dresie. Uwagę przyciągnęło jednak nie tylko jego ubranie. Podczas wizyty artysta złamał również przepisy ruchu drogowego.

Michał Szpak w luksusowym sklepie

Michał Szpak ostatnio postawił na wygodny look. Założył luźne ubrania, kaptur i ciemne okulary, a następnie ruszył na zakupy. Wszystko wskazuje na to, że artysta urządza lub odświeża swoje wnętrza. Fotoreporterzy przyłapali go bowiem w sklepie meblowym, i to nie byle jakim. Wokalista odwiedził salon oferujący wyposażenie od włoskich projektantów, co sugeruje, że nie zamierza oszczędzać na nowych meblach. Ceny dostępnych tam produktów zdecydowanie nie należą do najniższych – zaczynają się od około 25 tys. zł, a w przypadku niektórych propozycji przekraczają nawet 50 tys. zł. Czy Szpak szykuje luksusową metamorfozę swojego wnętrza? Na to wygląda!

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Zaparkował w niedozwolonym miejscu 

Michał Szpak podczas wizyty w salonie meblowym dokładnie przyglądał się ofercie. Najwięcej uwagi poświęcił kanapom – oglądał różne modele, a także długo przeglądał dostępne tkaniny. Zakupy umilała mu kawa, którą popijał podczas wybierania odpowiedniego materiału. Po opuszczeniu sklepu piosenkarz wsiadł do swojego BMW i ruszył w drogę. Samochód zaparkował wcześniej w bramie, co – jak wynika z obowiązujących przepisów – może stanowić wykroczenie. Warto pamiętać o zasadach parkowania.

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Michał Szpak w "The Voice of Poland" 

Michała Szpaka można aktualnie oglądać w talent show "The Voice of Poland". Oprócz niego w jury zasiadają Kuba Badach, Tomson i Baron oraz debiutująca w tej roli Edyta Bartosiewicz. Emisja odcinków w soboty o 20:30 w TVP2.

Michał Szpak w błękitnym dresie i okularach. Na miniaturach artysta pije kawę i ogląda wzorniki tkanin w sklepie. Czytaj w SE.
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