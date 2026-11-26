Amerykańska edycja programu „Taniec z Gwiazdami” dobiegła końca tuż przed polskim finałem 19. edycji, w którym do rywalizacji staną cztery pary. Zwycięzcami 35. odsłony zagranicznego formatu zostali Ezra Frech i Daniella Karagach, którzy zdobyli Kryształową Kulę.

Ezra Frech i Daniella Karagach triumfują w 35. edycji programu

Chociaż w historii formatu udział brały już osoby po amputacji nogi, to właśnie dwukrotny złoty medalista igrzysk paraolimpijskich w Paryżu został jego zwycięzcą. Finałowy pokaz, który zaprezentował razem z Daniellą Karagach, również przejdzie do historii programu. Para przygotowała freestyle do utworu zespołu Linkin Park.

W trakcie wykonywania skoku sportowcowi odpadła proteza nogi, co sprawiło, że publiczność w studiu oraz jurorzy zamarli. Ezra Frech nie przerwał jednak tańca i kontynuował układ przy wsparciu partnerki. Daniella Karagach zachowała pełne opanowanie i nie wypadła z rytmu. Tancerka podała sportowcowi protezę, a on z powrotem ją założył i razem dokończyli przygotowaną choreografię.

Ezra Frech zgubił protezę na parkiecie

Część widzów podejrzewała, że odpadnięcie protezy i jej ponowne założenie było wcześniej zaplanowanym elementem tego pełnego emocji pokazu. Wątpliwości rozwiał jednak prowadzący amerykańską wersję programu Alfonso Ribeiro, który przekazał, że sytuacja nie była wyreżyserowana.

Po zejściu z parkietu dumny z siebie oraz z partnerki sportowiec zdradził, że początkowo zamierzał dokończyć taniec bez protezy.

Kiedy to się stało, pomyślałem sobie: "Resztę tańca wykonam bez nogi". A potem usłyszałem, jak Danielle krzyczy: "Załóż protezę!" – wyjawił po występie Frech.

Triumfator ma 21 lat, dzięki czemu zapisał się w historii także jako najmłodszy zwycięzca amerykańskiej odsłony „Tańca z Gwiazdami”. Po ogłoszeniu werdyktu Ezra Frech popłakał się ze wzruszenia i określił ten sukces mianem najpiękniejszej chwili w swoim życiu.

To najwspanialszy moment w moim życiu. Dziękuję wszystkim za głosowanie, dziękuję za wiarę w nas – powiedział w reakcji na zwycięstwo.

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