Edyta Bartosiewicz przez lata odmawiała TVP. Zdradziła powody zmiany decyzji

Edyta Bartosiewicz w „The Voice of Poland”. Dlaczego wcześniej odmawiała TVP?

Emitowany od 2011 roku na antenie TVP2 program „The Voice of Poland” cieszy się ogromną sympatią widzów w całym kraju. Sukces tego formatu sprawił, że w 2018 roku stacja uruchomiła dziecięcą wersję „The Voice Kids”, a dwanaście miesięcy później zadebiutował „The Voice Senior”. Wszystkie te produkcje zapewniają nie tylko rozrywkę muzyczną, ale również pozwalają uczestnikom realizować marzenia i otwierają im drzwi do kariery na polskiej scenie.

Widzowie śledzą obecnie siedemnastą odsłonę „The Voice of Poland”, która przyniosła zmiany w składzie jurorskim. Obok Michała Szpaka, Kuby Badacha oraz duetu Tomson i Baron w roli trenerki zadebiutowała Edyta Bartosiewicz. Wokalistka zajęła w programie miejsce, które wcześniej należało do Margaret.

Dla cenionej piosenkarki udział w takim przedsięwzięciu to zupełna nowość. Wcześniej konsekwentnie stroniła od podobnych telewizyjnych projektów, choć regularnie otrzymywała zaproszenia z różnych stacji telewizyjnych. W rozmowie z serwisem Eska.pl Edyta Bartosiewicz opowiedziała o kulisach swojej decyzji i wyjaśniła, dlaczego po tylu latach odrzucania ofert w końcu przyjęła propozycję od TVP.

Dla mnie to jest bardzo ciekawy projekt, który na pewno bardzo wpłynie na mnie, rozwinie mnie, bo jestem tutaj tylko maleńkim elementem w dużej machinie. To jest bardzo pouczające. A jeżeli przy okazji będę mogła przekazać ludziom jakieś swoje doświadczenie, które zgromadziłam przez ostatnie lata, a no były to bardzo owocne lata. Zaproszenie do tego programu mam od pierwszej edycji i dopiero przy tej zdecydowałam się na przyjęcie propozycji, bo jestem w zupełnie innym momencie swojego życia i jakby podejmuję takie decyzje jak po prostu na co mam, wiesz, ochotę, to to robię. I jeżeli mogę być tu w jakiś sposób pomocna i tak jak mówię, nie traktuję tego jako czystą rozrywkę. Dla mnie to jest jak pewien, no nie bądźmy tacy patetyczni, ale jest to jakiś rodzaj misji - wyjaśniła piosenkarka.

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Edyta Bartosiewicz o pracy w telewizji. Czy wystąpi w innych programach?

Wokalistka podchodzi do swojej roli w „The Voice of Poland” bardzo poważnie i nie postrzega tego formatu wyłącznie w kategoriach rozrywki. Jej zdaniem udział w programie stanowi dla młodych wykonawców szansę na artystyczny rozwój oraz zebranie cennego doświadczenia scenicznego.

Artystka postawiła jednocześnie sprawę jasno, że obecność na antenie TVP nie oznacza startu jej nowej kariery w mediach. Zapytana o ewentualny występ w innym formacie telewizyjnym, odparła krótko „nie sądzę”. Obecny projekt wyróżnia się na tle innych tym, że bezpośrednio wiąże się z jej największą pasją i zawodem, czyli śpiewaniem oraz tworzeniem muzyki.

Nie sądzę, ponieważ właśnie ten program jest o tyle fajny, że są tutaj artyści, którzy śpiewają. Zajmuję się tą dziedziną, którą ja też się zajmuję, więc mogę tutaj jakoś służyć pomocą. Czuję się jak ryba w wodzie. Aczkolwiek oczywiście to wymaga ode mnie takiego pewnego dostosowania, bo nie jest to do końca muzyka rockowa. Musiałam też zrozumieć, jakiego rodzaju głosu się tutaj szuka. Dla mnie pewni artyści mogą być bardziej interesujący niż inni i ich głosy mogą być bardziej interesujące, ale na przykład widzę, że to będzie dla mnie, ale dla szerokiej publiczności już tak może nie być. To są bardzo fajne momenty, kiedy uczysz się czegoś nowego i ten projekt właśnie jest po to - mówiła Edyta Bartosiewicz w rozmowie z Eską.pl.

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