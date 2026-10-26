Edyta Bartosiewicz poruszona w "The Voice of Poland". Przyznała, że nigdy nie słyszała dobrego coveru swojego hitu! A teraz?

Edyta Bartosiewicz poruszona w "The Voice of Poland"

Po dwutygodniowej przerwie na antenę wraca "The Voice of Poland", a emocje na planie od razu sięgnęły zenitu. Wszystko za sprawą występu dwóch uczestniczek, które wzięły na warsztat legendarny utwór "Jenny". Ich wykonanie tak poruszyło Edytę Bartosiewicz, autorkę przeboju, że trenerka nie potrafiła ukryć wzruszenia.

W najbliższą sobotę 31 października widzowie zobaczą kolejną odsłonę Bitew. W jednym z muzycznych pojedynków w drużynie Barona i Tomsona zmierzyły się Ania Gromala i Hania Pliszka. Dziewczyny stanęły przed nie lada wyzwaniem, bo musiały zmierzyć się z kultowym hitem z lat 90. napisanym przez Edytę Bartosiewicz. Po ich występie cała uwaga skupiła się właśnie na niej.

29

Bartosiewicz: "Ja miałam ciary"

Reakcja artystki przerosła najśmielsze oczekiwania. Początkowo trenerka przyznała, że podchodziła do tego wykonania z dużą rezerwą. Jak sama podkreśliła, nigdy wcześniej nie słyszała udanego coveru swojego wielkiego przeboju.

Wow! Wow! Wow! Ale to było wow - zaczęła poruszona Edyta Bartosiewicz.

Chwilę później nie szczędziła komplementów.

Mówiąc szczerze, powiedziałam chłopakom, że nie słyszałam jeszcze nigdy dobrego wykonania, coveru, tego numeru. Więc podeszłam bardzo ostrożnie. Dziewczyny, to było coś niesamowitego. Ja miałam ciary. Jesteście niesamowite. Ja w ogólnie nie wiem, którą miałabym wybrać. Każda z Was odkryła swoją "Jenny".

75

Michał Szpak o reakcji trenerki: "Zaszkliły się jej oczka"

Wzruszenia Edyty Bartosiewicz nie dało się ukryć, co od razu zauważył siedzący obok niej Michał Szpak. Wokalista przyznał, że reakcja koleżanki z trenerskiego fotela zrobiła na nim ogromne wrażenie.

Ja widziałem, jak po prostu Edycie zaszkliły się oczka i że ona to przeżywała razem z Wami. Ja też bym chciał doczekać takiego momentu w swoim życiu - skomentował Michał Szpak.

O tym, która z uczestniczek - Ania czy Hania - przejdzie do kolejnego etapu, przekonamy się już niebawem. Najbliższy odcinek "The Voice of Poland" zostanie wyemitowany w tę sobotę 31 października o godzinie 20:30 w TVP2.

Bartosiewicz reaguje na "Jenny" w Bitwach w "The Voice of Poland"

23