Piękna Ukrainka zdemolowała Igę Świątek i odsłoniła perfekcyjne ciało. Te majtki są chyba za małe!

Marta Kostiuk słynie z urody z perfekcyjnego ciała

Marta Kostiuk coraz mocniej puka do bram pierwszej dziesiątki rankingu WTA. Piękna tenisistka obecnie plasuje się na 12. pozycji. Niedawno Ukrainka mocno dała się we znaki Idze Świątek. W 4. rundzie turnieju Roland Garros Marta Kostiuk wręcz zdemolowała Polkę 7:5, 6:1, a potem jeszcze w ćwierćfinale uporała się z inną tenisistką z Ukrainy - Eliną Svitoliną (obecnie nr 8 w rankingu WTA). Pogromczyni Igi Świątek odpadła dopiero w półfinale French Open, przegrywając z późniejszą triumfatorką - Mirrą Andrejewą, która w finale pokonała Maję Chwalińską. Marta Kostiuk jednak znana jest nie tylko ze znakomitych występów na korcie, lecz także z niesamowitej urody i perfekcyjnie przygotowanego do sportu ciała. Odważne zdjęcia ukraińska tenisistka co jakiś czas zamieszcza w sieci. Ostatnio pokazała się na gorących fotografiach z wakacji. Odzieży tam widać niewiele, a uwagę zwracają malutkie majtki, które wydają się być za małe na tenisistkę. Widoki robią wrażenie. Marta nie zasłania prawie nic.

Galeria: Marta Kostiuk na gorących zdjęciach

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Marta Kostiuk ma polskie trenerki

Co ciekawe, Marta Kostiuk ma dużo związków z Polską. Ukrainka regularnie trenuje w naszym kraju, bo jej trenerką jest Sandra Zaniewska. Z piękną tenisistką współpracuje także Jolanta Rusin-Krzepota, specjalistka od przygotowania fizycznego, która przez kilka lat ćwiczyła z Igą Świątek. Najwazniejszą trenerką w życiu Marty Kostiuk jest jednak jej matka.

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Moja mama zawsze dużo pracowała jako trenerka, i kiedy po raz pierwszy poszłam na korty, żeby trenować, zrozumiałam, że jeśli zacznę grać w tenisa, będę spędzać więcej czasu z mamą. To była moja motywacja

- wspominała kiedyś ukraińska tenisistka.

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