Wywołała burzę o Idze Świątek i wygrzewa się na Malediwach! Marta Kostiuk rozpala [ZDJĘCIA]

Marta Kostiuk znalazła się ostatnio na ustach całego tenisowego świata. Co prawda 23-latka zakończyła już sezon, ale wystarczyła publikacja jej wywiadu dla portalu "Tennis365". W nim Ukrainka odniosła się między innymi do trudnej rywalizacji z Igą Świątek i Aryną Sabalenką, używając dość niefortunnych słów.

Słowa Ukrainki o Idze Świątek obiegły świat! Palnęła o testosteronie

- Każdy z nas ma swoją biologiczną strukturę. Niektórzy mają wyższy poziom testosteronu, inni niższy. To po prostu natura. Czuję, że jestem od nich mniejsza. Próbuję zrozumieć, jak mogę pokonać te zawodniczki, grając swój tenis, ale i tak muszę pracować ciężej na punkty. Muszę biegać znacznie więcej niż one, żeby z nimi wygrywać - ta wypowiedź Kostiuk błyskawicznie obiegła świat i wywołała mieszane odczucia. A wszystko zbiegło się w czasie z rajskimi wakacjami ukraińskiej tenisistki!

Marta Kostiuk wypaliła o Świątek i Sabalence, a teraz zachwyciła fanów

23-latka postanowiła zakończyć sezon po turnieju w Wuhan. W notowaniu WTA z 20 października zajmuje 27. miejsce, ale w końcówce sezonu nie zdobędzie już żadnych punktów. Zamiast tego wybrała odpoczynek na Malediwach, czym sama pochwaliła się w mediach społecznościowych.

Marta Kostiuk na plaży też zachwyca! Zdjęcia ukraińskiej tenisistki rozgrzeją cię jak słońce

Na wyspach marzeń dla wielu osób ładuje baterie przed startem przygotowań do nowego sezonu, a jej wakacyjne zdjęcia zachwyciły fanów. Zresztą Kostiuk chętnie dzieli się z nimi prywatnymi zdjęciami, budząc podziw nie tylko na korcie. Wystarczy zauważyć, że z zakończeniem sezonu tenisistki zbiegła się jej efektowna sesja dla ukraińskiego magazynu "Vogue". 23-latka chętnie łączy sportową karierę z modelingową pasją, a efekty można podziwiać m.in. w jej social mediach. Więcej zdjęć Marty Kostiuk znajdziesz w powyższej galerii.