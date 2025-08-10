Marta Kostiuk na plaży też zachwyca! Zdjęcia ukraińskiej tenisistki rozgrzeją cię jak słońce

Martę Kostiuk i Igę Świątek wiele łączy. Młodsza o rok od Polki ukraińska tenisistka jako juniorka również odnosiła sukcesy. W 2017 roku w wieku zaledwie 14 lat wygrała juniorski Australian Open. W 2018 r. sprawiła wielką sensację. W wieku 15 lat i 6 miesięcy została najmłodszą tenisistką, która wygrała mecz w głównej drabince Australian Open od 1996 r. (Martina Hingis). Po wygraniu kwalifikacji doszła wtedy do 3. rundy i wróżono jej wielką karierę.

Kim jest Marta Kostiuk, rywalka Igi Świątek?

Marta Kostiuk najwyżej w seniorskim rankingu WTA była na 16. miejscu (w 2024 r.). Obecnie zajmuje 27. miejsce. Gra agresywny tenis oparty - jak w przypadku Igi Świątek - na dużej intensywności i mocnych uderzeniach z głębi kortu. Jej trenerką od 2023 r. jest Polka Sandra Zaniewska, a za przygotowanie fizyczne Ukrainki odpowiada Joanna Rusin-Krzepota, która przez kilka lat współpracowała z Igą Świątek, pod koniec jej juniorskiej kariery i na początku kariery seniorskiej. Dlatego Marta sporo czasu spędza w Polsce.

Marta Kostiuk lubi błyszczeć nie tylko na korcie. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, na Instagramie serwuje kibicom gorące fotki z wakacji czy z różnych imprez. W 2023 roku Ukrainka wyszła za mąż. Poślubiła Hrygorija Kyzymenko. Kostiuk zaczęła grać w tenisa w młodym wieku w Kijowie, pod okiem swojej matki. - Moja mama zawsze dużo pracowała jako trenerka, i kiedy po raz pierwszy poszłam na korty, żeby trenować, zrozumiałam, że jeśli zacznę grać w tenisa, będę spędzać więcej czasu z mamą. To była moja motywacja - wspominała Marta Kostiuk

