Dziewczynka stanęła na linii ognia zamachowca. Po chwili padły strzały. Szokujące wideo

Sama, przerażona, oko w oko z zamachowcem

Spokojny, sobotni spacer rodziny zamienił się w koszmar. A całą sytuację zarejestrowała kamera. Na nagraniu widać tłum ludzi spacerujący ulicą Grodzką, wśród nich jest rodzina z małą dziewczynką. W pewnym momencie ludzie orientują się, że dzieje się coś złego, że ktoś strzela i rzucają się do ucieczki do pobliskich bram i restauracji.

Początkowo dziewczynka kieruje się w tym samym kierunku, w którym uciekają jej opiekunowie i pozostali ludzie. Traci jednak orientację i zostaje zupełnie sama. Próbuje wejść do najbliższej kawiarni, szarpie za drzwi ale one są zamknięte. Potem chowa się na latarnię uliczną, ale to żadna osłona.

W tym momencie nadjeżdża ciemne Subaru, z okna którego w kierunku dziewczynki sypią się kule. Dziecko od śmierci dzielą centymetry. Tylko cud sprawia, że nie staje się kolejną ofiarą zamachowca.

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Nagranie przeraża

Zapytaliśmy w prokuratorze, czy nagranie z tego tragicznego wydarzenia jest autentyczne.

– Tak potwierdzam, że nagranie jest autentyczne, a dziecko jest osobą pokrzywdzoną w tej sytuacji. Apelujemy do wszystkich świadków zamachu na Rynku, by zgłaszali się do prokuratury – powiedział prokurator Eryk Stasielak.

Zapytaliśmy również w kawiarni, w której próbowała schronić się mała dziewczynka jak wyglądała ta dramatyczna sytuacja i dlaczego drzwi były przed nią zamknięte.

Okazuje się, że nikt specjalnie tych drzwi nie zamknął.

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– W witrynie naszej kawiarni są dwa wejścia. Jedne z tych drzwi są zamykane zima i jesienią na stałe. Po prostu ich nie otwieramy, klienci mają do dyspozycji jedno wejście – powiedziała w rozmowie z Super Expressem pracownica kawiarni.

To właśnie te zamknięte na stałe drzwi próbowała otworzyć mała dziewczynka. Na szczęście dziecku nie stała się żadna krzywda.

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Krwawy zamach w Krakowie. Zginęło sześć osób

Do zamachu doszło 7 listopada w centrum Krakowa. Napastnik wjechał samochodem w rejon pełnego ludzi Rynku Głównego, a następnie otworzył ogień do przypadkowych przechodniów.

W wyniku ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został obezwładniony przez policjantów, następnie zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.