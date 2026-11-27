Nowy prezydent, nowe porządki. Gibała chce referendum

Pytanie dotyczące obecności dorożek na Rynku Głównym ma pojawić się w referendum zapowiadanym na 2027 rok. Choć sam prezydent od dawna deklaruje, że jest zdecydowanym przeciwnikiem ich dalszej obecności w ścisłym centrum to decyzję w tej sprawie postanowił pozostawić Krakowianom.

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała zapowiedział, że chciałby zapytać mieszkańców o zdanie, co do dalszego funkcjonowania dorożek na Rynku Głównym. Wynika to z wcześniej składanych zapowiedzi, co do organizowania referendów w istotnych sprawach, a taką - zdaniem prezydenta - jest kwestia dalszego funkcjonowania konnych dorożek w Krakowie

– powiedziała Patrycja Piekoszewska, rzeczniczka prasowa prezydenta Łukasza Gibały.

Jak zaznacza rzeczniczka, jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za zakończeniem działalności dorożek jest kwestia dobrostanu zwierząt.

Tym bardziej, że wiele środowisk uważa, do czego przychyla się też prezydent, że działalność dorożek konnych, z uwagi na dobrostan zwierząt, powinna zostać zaprzestana

– dodaje Patrycja Piekoszewska.

Dorożkarze odpowiadają: "Jesteśmy jak Sukiennice"

Dorożkarze nie zamierzają jednak łatwo się poddać. Przypominają, że są nieodłącznym elementem krakowskiego krajobrazu od końca XIX wieku, a pierwsza fotografia dorożki na Rynku pochodzi z 1851 roku. Podkreślają, że przetrwali najtrudniejsze momenty w historii Polski.

Nie usunęła nas ani okupacja ani komuna. Nie wystraszył nas zamachowiec, na linii strzału którego znaleźli się dorożkarze. Prezydent Gibała też nas nie usunie, bo jesteśmy nieodłącznym elementem krakowskiego krajobrazu jak Kościół Mariacki czy Sukiennice

– mówi Eryk Nęcek, wiceprezes Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich.

Niedawna tragedia i trudny powrót do pracy

Słowa o zamachowcu mają szczególne znaczenie. To właśnie dorożkarze są grupą zawodową, która najbardziej ucierpiała w niedawnym zamachu na Rynku Głównym. Uzbrojony zamachowiec strzelał z bliskiej odległości do dorożek, stojących na postoju, raniąc ciężko czterech fiakrów. Piotr Łagan, jeden z rannych dorożkarzy wciąż przebywa w szpitalu, w jego sercu tkwi kula. Mimo tego fiakrzy wrócili do pracy.

Nie było łatwo wrócić. Ja akurat miałem szczęście, moment przed rozpoczęciem strzelaniny podeszli do mnie turyści i ruszyłem z nimi, nasze koleżanki zostały ciężko ranne, nie mogą wrócić do pracy

– mówi pan Leszek. Dodaje, że jeśli dorożki zostaną usunięte z Rynku to najbardziej na tej decyzji ucierpią konie.