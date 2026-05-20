Dorota szła do szkoły po córkę, zginęła potrącona przez prokuratorkę. Magdalena Z. stanie przed sądem?

Tragedia w Sienicznie. Prokuratorka potrąciła 28-letnią Dorotę

Do tragicznych wydarzeń doszło w listopadzie 2024 roku w miejscowości Sieniczno w powiecie olkuskim. Młoda matka, 28-letnia Dorota, wyszła z domu, by odebrać swoją córkę - uczennicę pierwszej klasy. Kobieta szła poboczem, kiedy nieoczekiwanie wjechała w nią osobowa Kia Rio. Według osób obecnych na miejscu siła uderzenia była bardzo duża.

Poszkodowana upadła na jezdnię, odnosząc rozległe obrażenia, i trafiła do szpitala. Pomimo zaangażowania personelu medycznego życia poszkodowanej nie udało się uratować, a jej zgon stwierdzono kolejnego dnia. Osierociła córkę i pogrążyła w bólu całą rodzinę. Wypadek od razu rodził sporo wątpliwości, szczególnie gdy na jaw wyszło, że pojazdem kierowała prokuratorka z Sosnowca.

Sprawa immunitetu Magdaleny Z. i uchylenie postanowienia o zarzutach

Krakowska Prokuratura Okręgowa informuje, że w tej sprawie przygotowano postanowienie o postawieniu zarzutów osobie kierującej pojazdem. Pociągnięcie prokuratorki do odpowiedzialności karnej wymaga jednak wcześniejszego zniesienia jej immunitetu. Stosowny wniosek trafił do Sądu Najwyższego w kwietniu 2025 roku. Następny termin w tej sprawie wyznaczono na środę, 20 maja.

Zwraca uwagę fakt, że początkowe postanowienie o zarzutach zostało uchylone przez zwierzchnika ze względów proceduralnych. Śledczy zapewniają jednak, że to działanie wynikało wyłącznie z konieczności zachowania reguł kodeksu postępowania karnego i nie zaburzyło dalszego dochodzenia. To oznacza, że sprawa śmiertelnego potrącenia wciąż jest w toku.

- Prokurator prowadzący śledztwo sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów wobec prokurator kierującej pojazdem. Po skierowaniu wniosku o uchylenie immunitetu do Sądu Najwyższego postanowienie to zostało uchylone przez przełożonego z powodów formalnych. Uchylenie postanowienia miało na celu wyłącznie realizację zasad obowiązującej procedury karnej. Czynność ta nie miała negatywnego wpływu na dalszy przebieg śledztwa -

