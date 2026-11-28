Gdzie lecieć na wakacje zimą? Polacy szukają słońca poza sezonem

Wielu Polaków tradycyjnie spędza chłodniejsze miesiące w kraju, decydując się na odpoczynek w domowym zaciszu lub odkrywanie lokalnych atrakcji. Nie brakuje jednak osób, które podczas jesieni i zimy wolą wyjechać z Polski choćby na kilka dni, aby nacieszyć się gwarantowanym słońcem i wysokimi temperaturami. Zjawisko planowania urlopów w okresie zimowym od lat przybiera na sile. Naturalnym wyborem dla sporej grupy podróżnych pozostaje Egipt, który na przełomie listopada i grudnia kusi idealną pogodą, przystępnymi cenami oraz stosunkowo krótkim lotem. Jakie jeszcze kierunki cieszą się uznaniem turystów szukających wypoczynku poza głównym sezonem?

Wietnam hitem na zimowy urlop. Wzrost zainteresowania o 40 procent

Poza dobrze znanymi i popularnymi trasami, obejmującymi Turcję, Grecję, Maltę, Cypr czy wspomniany wcześniej Egipt, podróżni coraz chętniej odkrywają prawdziwe egzotyczne perełki, takie jak Wietnam. To właśnie ten azjatycki kraj, usytuowany na Półwyspie Indochińskim w sąsiedztwie Chińskiej Republiki Ludowej, zanotował w wyszukiwarkach internetowych aż 40-procentowy wzrost zainteresowania. Tym, co najmocniej przyciąga tam urlopowiczów, są przede wszystkim zapierające dech w piersiach krajobrazy, wyjątkowa kultura oraz znakomite warunki atmosferyczne.

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Tak wygląda Wietnam

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Jaka jest pogoda w Wietnamie zimą? Temperatury w poszczególnych regionach

W czasie, gdy Polskę nawiedzają śnieżyce i mróz, liczne regiony tego azjatyckiego państwa oferują słoneczną aurę oraz temperatury przekraczające 25 stopni Celsjusza. Planując podróż, należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że warunki atmosferyczne w Wietnamie podczas zimy są mocno uzależnione od konkretnej części kraju. Południe gwarantuje wówczas wyśmienitą pogodę do wypoczynku na plaży, natomiast na północy bywa wyraźnie chłodniej, a na terenach górskich słupki rtęci mogą spaść do zaledwie kilku kresek powyżej zera. Z kolei w samej stolicy kraju, czyli w Hanoi, na dzień 23.11.2026 r. przypada bezchmurne niebo i aż 28 stopni Celsjusza.

Wietnam zimą – temperatury w poszczególnych regionach

Północny Wietnam (Hanoi, Ha Long) – temperatury w ciągu dnia wynoszą zazwyczaj od 15 do 23°C. Zimą jest tu chłodniej, mogą pojawiać się mgły i przelotne mżawki.

– temperatury w ciągu dnia wynoszą zazwyczaj od 15 do 23°C. Zimą jest tu chłodniej, mogą pojawiać się mgły i przelotne mżawki. Środkowy Wietnam (Da Nang, Hoi An) – temperatury w ciągu dnia oscylują między 20 a 26°C. Pogoda bywa zmienna, szczególnie w grudniu, kiedy nadal mogą występować intensywne opady deszczu.

– temperatury w ciągu dnia oscylują między 20 a 26°C. Pogoda bywa zmienna, szczególnie w grudniu, kiedy nadal mogą występować intensywne opady deszczu. Południowy Wietnam (Ho Chi Minh, Phu Quoc) – temperatury w ciągu dnia wynoszą zazwyczaj od 28 do 33°C. Zima to okres stosunkowo suchej i słonecznej pogody, sprzyjającej plażowaniu oraz zwiedzaniu.

Co warto zobaczyć w Wietnamie? Największe atrakcje turystyczne

Bogata historia, niesamowita kultura oraz niezwykle zróżnicowany krajobraz sprawiają, że Wietnam potrafi oczarować każdego odwiedzającego. Na przyjezdnych czekają tam zarówno tropikalne wyspy, rajskie plaże i urokliwe zatoki, jak i tradycyjne wioski, wiekowe świątynie oraz głośne, nowoczesne metropolie. Lista miejsc wartych odwiedzenia podczas wietnamskich wakacji jest bardzo długa i obejmuje różnorodne punkty na mapie tego państwa.

Wśród najciekawszych atrakcji turystycznych Wietnamu wyróżniają się malownicza Zatoka Ha Long, klimatyczne miasto Hoi An, region Ninh Binh oraz tropikalna wyspa Phu Quoc. Podróżni bardzo chętnie odwiedzają również górską miejscowość Sa Pa ze słynnymi tarasami ryżowymi, stolicę kraju Hanoi, dawną stolicę cesarską Hue, a także tętniące życiem Ho Chi Minh, znane dawniej jako Sajgon. Planując wycieczkę, warto też uwzględnić w harmonogramie Deltę Mekongu, Park Narodowy Phong Nha-Ke Bang, nadmorskie miasto Da Nang oraz niezwykle popularny Złoty Most, określany jako Golden Bridge.