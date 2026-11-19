Łukasz Sikora miał poważny wypadek. Od dwóch miesięcy przebywa w śpiączce

Do wypadku doszło 5 września. Łukasz Sikora wracał wtedy rowerem z planu, na którym pracował jako asystent reżysera. Został potrącony przez samochód. Obrażenia okazały się bardzo poważne. Lekarze stwierdzili rozległy obrzęk mózgu, którego nie można było operować. Zdecydowano więc o wprowadzeniu 31-latka w śpiączkę farmakologiczną.

Aktor spędził w szpitalu sześć tygodni. Później został przewieziony do warszawskiego ośrodka "Budzik", gdzie obecnie odbywa terapię pod opieką specjalistów. Jego bliscy nie ukrywają, że sytuacja wciąż jest trudna. Dostrzegają jednak pierwsze oznaki reakcji.

Jak przekazali w opisie zbiórki, Łukasz zaczął poruszać kciukiem. Rodzina ma również wrażenie, że coraz wyraźniej reaguje na bodźce. To na razie niewielkie zmiany, ale dają nadzieję na dalsze postępy.

Łukasz Sikora pracował przy znanych produkcjach. Reżyseria była jego pasją

31-latek jest związany ze światem filmu zarówno jako aktor, jak i osoba pracująca po drugiej stronie kamery. Widzowie mogli zobaczyć go m.in. w "Grze z cieniem" TVP. Pojawiał się również w takich produkcjach jak "11 minut", "Czarny Mercedes" i "Autsajder". Pracował także przy realizacji filmów jako asystent reżysera, m.in. przy "Ołowianych dzieciach".

Sikora studiuje reżyserię w Szkole Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest synem operatora i reżysera Adama Sikory. Filmowa praca nie była dla niego jedynie zawodem. Jak podkreślają jego bliscy, właśnie z realizacją kolejnych produkcji wiązał swoje plany i marzenia.

Przyjaciele opisują go jako osobę otwartą, życzliwą i pełną energii. Wspominają, że zawsze można było liczyć na jego pomoc i zaangażowanie. Teraz sami chcą zrobić wszystko, by wesprzeć go w najtrudniejszym momencie życia.

Rodzina zbiera pieniądze na dalsze leczenie aktora

Bliscy Łukasza zdają sobie sprawę, że pobyt w "Budziku" to dopiero jeden z etapów leczenia. Ośrodek może zapewnić mu opiekę przez maksymalnie rok, ale po tym czasie konieczna będzie dalsza rehabilitacja i specjalistyczne terapie. Rodzina chce już teraz zgromadzić środki, które pozwolą sfinansować kolejne etapy walki o powrót do sprawności.

Dokładne koszty trudno obecnie oszacować. W opisie zbiórki bliscy zaznaczają jednak, że mogą one sięgnąć setek tysięcy złotych. Dlatego zwrócili się o pomoc do osób, które znają Łukasza, współpracowały z nim lub po prostu chcą wesprzeć go w powrocie do zdrowia.

Zbiórka została uruchomiona na portalu Siepomaga. Jej odzew był bardzo duży - już po pierwszej dobie od rozpoczęcia akcji zebrano ponad 100 tys. zł. Zbiórka ma potrwać do lutego 2027 roku.

Rodzina i przyjaciele mają nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu uda się zapewnić Łukaszowi wszystko, czego będzie potrzebował w dalszym leczeniu. Nie wiedzą jeszcze, jak długa będzie droga do odzyskania sprawności, ale nie zamierzają rezygnować z walki o jego zdrowie.

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