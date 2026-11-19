Nie żyje Jerzy Gmurzyński. Miał zaledwie 33 lata

Przykra wiadomość obiegła polskie media. Nie żyje Jerzy Gmurzyński. Miał zaledwie 33 lata. Wokalista w 2019 roku brał udział w dziesiątym sezonie "The Voice of Poland". Chociaż nie wygrał, to widzowie zapamiętali go za charakterystyczny głos i pozytywną energię.

Kilka dni temu pojawiła się informacja o zaginięciu mężczyzny. Bliscy Jerzego Gmurzyńskiego od kilkunastu dni nie mieli z nim kontaktu. W mediach społecznościowych apelowali o pomoc w poszukiwaniach. Mężczyzna ostatni raz widziany był w nocy z 7 na 8 listopada na Dworcu Wileńskim w Warszawie. Według relacji bliskich mógł się potem udać w stronę Bemowa.

Zrozpaczona rodzina zwróciła się również do samego zaginionego mężczyzny.

Zwracamy się również bezpośrednio do Jerzego: Jeżeli widzisz ten apel, odezwij się. Nie musisz niczego wyjaśniać ani tłumaczyć. Daj tylko znać, że jesteś bezpieczny. Ktoś czeka na wiadomość od Ciebie - przekazano w oświadczeniu.

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Jerzy Gmurzyński: Tragiczny finał poszukiwań

W czwartkowy poranek pojawiła się informacja o śmierci Jerzego Gmurzyńskiego. Portal "eWarszawa.pl", powołując się na komunikat Stowarzyszenia Śladem Nadziei, przekazał, że zostało odnalezione ciało mężczyzny.

Przykra wiadomość pogrążyła w żałobie rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich fanów talentu młodego wokalisty.

Dziękuję z całego serca każdej osobie, która pomagała w poszukiwaniach Jerzego, udostępniała informacje, szukała i była z nami w tych trudnych dniach. Niestety, otrzymaliśmy najtragiczniejszą wiadomość, Jerzy nie żyje. Dziękuję wszystkim, którzy nie pozostali obojętni i do końca pomagali nam go odnaleźć - napisała w na Facebooku przyjaciółka Jerzego Gmurzyńskiego.

Na razie nie jest znana przyczyna śmierci mężczyzny.

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