Ikona kina poślubiła hrabiego, ale jej życie to nie bajka. Trudna decyzja zmieniła wszystko

Początki kariery i miłość w pociągu

Urodzona 23 grudnia 1937 roku w Warszawie Maja Komorowska w 1960 roku została absolwentką Wydziału Lalkarskiego krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. To w czasach studenckich, podczas podróży pociągiem, jej drogi skrzyżowały się z przyszłym mężem. Jerzy Hubert Tyszkiewicz był prawnikiem z arystokratycznymi korzeniami i kuzynem Beaty Tyszkiewicz. Aktorka szybko wyrosła na jedną z największych gwiazd okresu PRL-u. Jej talent można było podziwiać w teatrze Jerzego Grotowskiego, a także w kultowych filmach Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Krzysztofa Kieślowskiego i Istvána Szabó. Od 1982 roku Komorowska dzieliła się swoją wiedzą ze studentami warszawskiej Akademii Teatralnej. Mimo że jej kariera nabierała imponującego tempa, a propozycje zawodowe sypały się jak z rękawa, w sferze prywatnej gwiazda musiała mierzyć się z poważnymi wyzwaniami.

Maja Komorowska musiała oddać syna. Brak pieniędzy zmusił ją do dramatycznego kroku

Choć Maja Komorowska stanęła na ślubnym kobiercu zaledwie po kilku miesiącach znajomości, napędzana wielkim uczuciem, to małżeńska rzeczywistość okazała się niezwykle wymagająca. Błękitna krew męża nie uchroniła ich przed problemami finansowymi w realiach PRL-u. W 1963 roku para powitała na świecie swoje jedyne dziecko – syna Pawła. Niestety, skromny budżet uniemożliwiał im wynajęcie lub kupno własnego lokum, przez co rodzina zmuszona była do koczowania w hotelach. Zrozpaczona aktorka, chcąc zapewnić chłopcu lepsze warunki, podjęła niezwykle bolesną decyzję. Oddała małego Pawła pod opiekę ciotce z podwarszawskiej miejscowości. Dziecko zamieszkało z matką dopiero wtedy, gdy ta na stałe osiadła w stolicy. Małżeństwo artystki i prawnika formalnie przetrwało 55 lat, aż do śmierci Tyszkiewicza. Mimo że przez długi czas żyli osobno, Komorowska nigdy nie wystąpiła o rozwód, a gdy jej mąż zaczął chorować, służyła mu wsparciem. Obecnie Maja Komorowska cieszy się życiem jako matka i babcia czworga dorosłych już wnucząt. Choć zakończyła karierę akademicką, wciąż można ją zobaczyć w mniejszych rolach.