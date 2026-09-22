Najpierw pokazała jędrną pupę, a później zabójczo zgrabne nogi! Doda znowu kusi w sieci!

Zapracowana Doda wyskoczyła na krótkie wakacje

Mało kto potrafi tak jak Doda rozpalić internautów do czerwoności. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. Chociaż zapowiadała, że ograniczy swoją artystyczną działalność, to nadal regularnie pojawia się na scenie.

Poza muzyczną karierą Doda rozwija również inne biznesy. Część jej działalności, a szczególnie suplementy diety, wzbudzają spore kontrowersje. Zainteresowała się nimi również prokuratura. Jakimś cudem piosenkarka potrafi wyjść z każdego skandalu na tarczy i chyba nic nie jest w stanie zagrodzić jej popularności.

Bilety na jej nadchodzący koncert wyprzedają się jak świeże bułeczki. Sukcesem okazał się również jej camp treningowy, a wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja obozu.

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Doda kusi na Instagramie. Najpierw minibikini, później ultrakrótka sukienka

Zapracowana wokalistka postanowiła na kilka dni uciec w nieco cieplejsze strony i zameldowała się w Hiszpanii. Relacją z wyjazdu obowiązkowo dzieliła się ze swoimi obserwującymi. A jest ich sporo - na Instagramie śledzi ją ponad 2,3 miliony osób.

Doda postanowiła nieco podgrzać atmosferę. Wrzuciła do sieci kilka zdjęć z wakacyjnego relaksu. I to nie byle jakich zdjęć! Artystka pozuje na nich w bikini, które nie za zasłania za wiele. Na jednym z kadrów można podziwiać jej jędrną pupę! Dzień później dodała zdjęcia w ubraniu, które również więcej odsłaniało niż zasłaniało! W ultrakrótkiej sukience pokazała niezwykle zgrabne nogi!

42-latka może pochwalić się formą życia! Chociaż zawsze mogła pochwalić się bardzo szczupłą sylwetką, to teraz może stawać w szranki z gwiazdami fitnessu. Od dłuższego czasu można podziwiać przemianę piosenkarki, która chętnie pokazuje swoją wyćwiczoną sylwetkę w mediach społecznościowych oraz podczas występów. Płaski brzuch z kaloryferem, smukłe nogi, jędrna pupa i umięśnione plecy to efekty wielu godzin spędzonych na siłowni.

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