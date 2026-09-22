Patricia Kazadi zrzuciła fatałaszki i pokazała się w samym bikini. WOW!

Naturalna Patricia Kazadi w malutkim bikini

Patricia Kazadi to jedna z bardziej znanych polskich artystek. Od lat jest barwną postacią polskiego show-biznesu. Popularność i uznanie fanów zdobyła w 2002 roku występem w programie "Szansa na sukces". Ogólnopolską rozpoznawalność zapewniła jej rola Anny Chełmickiej w serialu "Egzamin z życia".

Chętnie występuje w programach, w których może zaprezentować swoje liczne talenty. Brała udział m.in. w "Jak oni śpiewają", "Tańcu z Gwiazdami" czy show "Dance Dance Dance". Patricia Kazadi rozwija również karierę muzyczną. Obecnie jest jedną z prowadzących "Must Be The Music" w Polsacie.

Gwiazda Polsatu aktywnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 266 tyś. osób. Kazadi chętnie publikuje relacje z wyjazdów oraz zza kulis swojej pracy. Jej najnowszy post zdecydowanie przyciągnął uwagę internautów.

Zobacz także: Patricia Kazadi odsłoniła PŁAŚCIUTKI brzuch na czerwonym dywanie. Wcześniej nie była taka odważna!

Kazadi pochwaliła się doskonałą figurą

Końcówka września przyniosła prawdziwie jesienna pogodę. Patricia Kazadi postanowiła na kilka dni uciec przed deszczem i uciekła w ciepłe kraje. "Pozdrowionka z ciepełka" - napisała na Instagramie. Piosenkarka oddaje się teraz błogiemu relaksowi chętnie korzystając przy tym z pięknej pogody.

W promieniach gorącego słońca zrzuciła ciuszki i wskoczyła w malutkie bikini. Kilka sznureczków i kawałek materiału nie pozostawiają za wiele dla wyobraźni! Kazadi w kusym stroju odsłoniła zabójczą figurę.

Internauci są pod wrażeniem jej urody! "Gorąca kobieta w ciepłym miejscu", "Piękny uśmiech! Miłego wypoczynku", Cóż za piękne widoki!" - zachwycają się fani artystki.

Zobacz także: Nie poznaliśmy Patricii Kazadi! A były też wielkie gwiazdy sportu, były facet Dody i zapomniana Tamara Gonzalez Perea

Patricia Kazadi o koncertowych zachciankach. Wyjawiła, bez czego nie wyobraża sobie występu. Będziecie zaskoczeni!

83