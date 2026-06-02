Nie poznaliśmy Patricii Kazadi! A były też wielkie gwiazdy sportu, były facet Dody i zapomniana Tamara Gonzalez Perea

Patricia Kazadi, Robert Korzeniowski, Damian Janikowski i inne gwiazdy na Wielkim Finale drugiej edycji akcji "Sport kocha recykling"

Patricia Kazadi w pierwsze dekadzie XXI wieku zyskała wielką popularność, m.in. dzięki roli Anny Chełmickiej w serialu "Egzamin z życia", a także występom w programie "Jak oni śpiewają". Potem charyzmatyczna wokalistka brała jesczze udział w wielu telewizyjnych show. Później na jakiś czas - z powodu problemów zdrowotnych - zawiesiła działalność medialną, by powrócić z nowymi piosenkami. Generalnie jednak na razie nie wróciła do popularności sprzed lat, ale jest na dobrej drodze. Patricia Kazadi 2 czerwca pojawiła się na Wielkim Finale drugiej edycji akcji "Sport kocha recykling". Impreza odbyła się w w kompleksie sportowym ArtHouse Kołowa w Warszawie. Piosenkarka brylowała wśród innych gwiazd, a także wystąpiła na scenie. Skoro już o innych gwiazdach mowa, to na evencie nie zabrakło także tych ze świata sportu, takich jak Robert Korzeniowski czy Damian Janikowski. W tłumie celebrytów dostrzegliśmy także m.in. nieco zapomnianą Tamarę Gonzalez-Pereę, byłego partnera Dody - Dariusza Pachuta czy znanego aktora Piotra Zelta. Zdjęcia z Wielkiego Finału drugiej edycji akcji "Sport kocha recykling" zobaczyć można w naszej galerii. Przyznajemy, że w pierwszej chwili nie poznaliśmy Patricii Kazadi. Jak zawsze, wyglądała pięknie, ale inaczej niż kiedyś!

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Galeria: Patricia Kazadi, Robert Korzeniowski i inni na evencie "Sport kocha recykling"

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"Sport kocha recykling" - co to jest?

Za projektem "Sport kocha recykling" stoi Europejska Platformy Recyklingu (ERP Polska). Jej dyrektorem generalnym jest Paweł Palus, który prywatnie jest wielkim pasjonatem sportu.

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Kampania od początku zakładała połączenie świata sportu z ideą odpowiedzialnego postępowania z odpadami, w szczególności elektroodpadami. Jak podkreślają organizatorzy, codzienne decyzje każdego z nas mają realny wpływ na stan środowiska, a takie święta jak Światowy Dzień Roweru są doskonałą okazją, by o tym przypominać. Elektroodpady - takie jak zużyte telefony czy komputery - należą do najbardziej niebezpiecznych dla środowiska, jeśli nie są właściwie przetwarzane. Jednocześnie to właśnie z surowców odzyskanych w procesie recyklingu mogą powstawać m.in. medale sportowe. Ten symboliczny przekaz uświadamia, jak wielkie znacznie mają nasze codzienne wybory

- czytamy w opisie inicjatywy zamieszonym przez agencję Akpa.