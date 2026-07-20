Doda wypina jędrną pupę i pręży mięśnie po swoim campie. Takie ciało samo się nie zrobi

Doda podbija świat fitnessu!

Doda (42 l.) od kilku lat rozwija nie tylko swoją muzyczną karierę, ale również tężyznę fizyczną. Chociaż zawsze mogła pochwalić się bardzo szczupłą sylwetką, to teraz może stawać w szranki z gwiazdami fitnessu. Od dłuższego czasu można podziwiać przemianę piosenkarki, która chętnie pokazuje swoją wyćwiczoną sylwetkę w mediach społecznościowych oraz podczas występów.

Płaski brzuch z kaloryferem, smukłe nogi, jędrna pupa i umięśnione plecy to efekty wielu godzin spędzonych na siłowni. Doda trenuje minimum od dwóch do trzech razy w tygodniu, a w ubiegłym roku dodała do tego pilates. Nie odpuszcza sobie nawet podczas wakacji, a strój do ćwiczeń zawsze ma w bagażu.

Jednak same treningi nie wystarczą. Doda od dawna pilnuje diety. Wielu rzeczy sobie odmawia, aby wyglądać tak, jak wygląda. Nie je słodyczy, fast foodów, strączków, nie pije alkoholu ani gazowanych napojów.

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Doda pręży mięśnie po DODA MEGA CAMP. "Trzeba na nie zapracować"

Doda do aktywności fizycznej motywuje również swoich obserwujących. Pod koniec maja poinformowała o zapisach na "Doda Mega Camp", czyli "kilkudniowe doświadczenie stworzone dla osób, które chcą zadbać o ciało, głowę i energię życiową". Piosenkarka zadbała o każdy nawet najmniejszy szczegół wydarzenia.

Obóz Dody zakończył się w miniony weekend i był wielkim sukcesem. Już wiadomo, że jesienią odbędzie się druga edycja. Po powrocie do Domu wokalistka podzieliła się efektami treningów. Zapozowała ubrana jedynie w białą bieliznę i z dumą zaprezentowała swoje mięśnie - kaloryfer na brzuchu, umięśnione ręce i jędrną pupę.

Mięśnie to nowy symbol statusu? Nie. Nie kupisz ich. Trzeba na nie zapracować. W świecie pełnym dróg na skróty mięśnie są efektem dyscypliny, systematyczności i szacunku do samej siebie. Siły nie dostajesz - budujesz ją każdego dnia. Mięśnie to symbol silnej woli i charakteru - stwierdziła Doda.

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