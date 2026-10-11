Tak zmieniały się usta Dody na przestrzeni lat. Teraz pokazuje jak je rozpuszcza

Doda przeszła sporą metamorfozę

Doda od ponad dwudziestu lat wzbudza zainteresowanie mediów, a jej życie prywatne śledzą nie tylko jej fani. Doskonale wie, co robić, żeby było o niej głośno. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Mało która osoba w polskim show-biznesie tak polaryzuje internautów. Przez dwadzieścia lat kariery zgromadziła pokaźne grono wiernych fanów.

Do tego bardzo aktywnie działa w sieci i jest niekwestionowaną królową polskiego Internetu. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliony internautów, z którymi chętnie dzieli się relacjami ze swojego życia. Nauczona doświadczeniem nie opowiada już o swoim życiu uczuciowym, ale pokazuje za to wszystko inne.

Na przestrzeni ostatnich lat Doda bardzo się zmieniła. Piosenkarka zawsze mogła pochwalić się szczupłą sylwetką, ale teraz dołożyła do tego mięśnie. Dziś spokojnie może stanąć w szranki z Anną Lewandowską lub Ewą Chodakowską w walce o tytuł naczelnej polskiej fitnesiary.

Do tego Doda bardzo dba o swoją dietę oraz kondycję skóry. Regularnie odwiedza gabinety kosmetyczne, by poddać się różnego rodzaju zabiegom. Nie jest tajemnicą, że na początku kariery przeszła operację powiększania piersi.

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Doda postanowiła rozpuścić usta!

Zmienił się również kształt jej ust. Już kilkanaście lat temu były dość duże, ale z czasem piosenkarka zaczęła je jeszcze bardziej wypełniać. Po latach powiększania ust postanowiła zrobić zwrot ku naturalności.

Od kilku tygodni Doda poddaje się zabiegowi "rozpuszczania ust". Polega on na na wstrzyknięciu enzymu o nazwie hialuronidaza, który szybko i wybiórczo rozkłada kwas hialuronowy w tkankach. Gwiazda przeszła już trzy takie zabiegi. Wszystko relacjonuje na Instagramie.

Podczas ostatniego zabiegu postanowiła zwrócić się do swoich fanek, które również chciałby pozbyć się wypełniaczy. Ma dla nich ważne rady.

Dziewczyny, rozłóżcie sobie na trzy etapy rozpuszczanie swoich ust. Nie róbcie tego agresywnie, ponieważ ten preparat również rozpuszcza wasze tkanki. Nie chcecie się później obudzić z jakimiś wgłębieniami, dysproporcjami czy miejscami, które znowu będziecie później musiały wypełniać. Zwłaszcza jeżeli chodzi o migrację poza czerwień wargową - mówiła Doda.

Podkreśliła też, by uważać na kliniki i wybierać sprawdzone miejsca. Na koniec kolejny raz dodała, żeby nie śpieszyć się z rozpuszczaniem ust. Zabiegi należy odpowiednio rozłożyć i "powoli do celu.

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