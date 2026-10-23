Poruszający duet Ani Karwan i Kuby Badacha. Wokalistka zdobyła się na wyznanie o stracie

Redakcja se.pl
rr
2026-10-23 7:14

Spełniło się wieloletnie marzenie Ani Karwan. Wokalistka połączyła siły z Kubą Badachem, tworząc poruszający duet w piosence „Będę tu na Ciebie czekać”. Jak się okazuje, utwór przeszedł niezwykłą przemianę: początkowo opowiadał o kłótni zmęczonej pary, a ostatecznie stał się dla artystki osobistym wyznaniem na temat straty.

Ania Karwan i Kuba Badach uśmiechają się na tle drewnianej ściany. O ich wspólnym duecie przeczytasz na SE.
Autor: "Będę tu na Ciebie czekać"/ Materiały prasowe

Ania Karwan i Kuba Badach w poruszającym duecie. Spełniło się jej wieloletnie marzenie

Na ten duet fani polskiej muzyki z pewnością czekali. Dwa wyjątkowe, charakterystyczne głosy połączyły siły w jednym utworze. Ania Karwan zaprosiła do współpracy Kubę Badacha, z którym od lat marzyła o wspólnym nagraniu. Efektem jest piosenka „Będę tu na Ciebie czekać”, która opowiada historię o relacjach, przemijaniu i nadziei.

Jak przyznaje sama wokalistka, utwór długo czekał na swój ostateczny kształt i przeszedł niezwykłą ewolucję. Początkowo miał opowiadać o czymś zupełnie innym, a dopiero współpraca z Kubą Badachem nadała mu głębszy sens.

Piosenka, która „dojrzewała w szufladzie”

Ania Karwan nie ukrywa, że pierwotna wersja utworu opisywała historię zmęczonej codziennością pary, która spiera się o drobnostki. Artystka w poruszających słowach opowiedziała o kulisach powstawania kompozycji.

Początkowo, kiedy powstawała ta piosenka, byłam przekonana, że to historia dwojga ludzi, którzy zmęczeni codziennością i własnymi niepowodzeniami kłócą się o byle co. O bzdury. Każde z nich przeciąga linę na swoją stronę, próbując za wszelką cenę udowodnić swoją rację” – mówi Ania Karwan. Jak dodaje, z czasem zrozumiała, że siła tkwi w czymś zupełnie innym. „Wszystko, co nas otacza, jest tak kruche, że czasem trzeba się po prostu zatrzymać i odpuścić. Bo być może dopiero wtedy odkrywamy, że właśnie w odpuszczaniu tkwi nasza największa siła” – podkreśla.

Przełomowy moment współpracy z Kubą Badachem

Choć piosenka dojrzewała przez dłuższy czas, kluczowym momentem okazało się zaproszenie do duetu Kuby Badacha. Jak wyznała Ania, wspólne nagranie z tym artystą było jednym z jej zawodowych marzeń. Dopiero jego udział pozwolił jej odkryć w tej historii drugie dno.

„Kiedy dojrzewała w szufladzie, poczułam, że potrzebuję do niej partnera. Dopiero kiedy Kuba nagrał swoje wokale, zrozumiałam, że potrafię dopełnić tę historię i dostrzec jej głębszy sens” – przyznaje wokalistka. Wtedy utwór nabrał zupełnie nowego, uniwersalnego znaczenia.

Osobiste wyznanie o stracie i nadziei

Dzięki tej współpracy piosenka o partnerskiej kłótni zamieniła się w opowieść o godzeniu się z tym, co nieuniknione. Ania Karwan zdobyła się na osobiste wyznanie dotyczące interpretacji utworu. Okazało się, że „Będę tu na Ciebie czekać” to dla niej także historia o stracie.

To piosenka nie tylko o tym, żeby w partnerskim związku umieć odpuszczać i sobie wybaczać. To również opowieść o tym, że strata jest nieodłączną częścią życia. I choć niełatwo się z nią pogodzić, trzeba nauczyć się z nią żyć. Tracimy ludzi, relacje, rzeczy, które były dla nas ważne” – wyjaśnia artystka. Mimo trudnego tematu, w piosence wciąż pozostaje nadzieja. „I chociaż godzę się z tym, co przynosi życie, wiem, że wciąż mam na co czekać” – dodaje.

Dialog dwóch muzycznych wrażliwości

Połączenie emocjonalnego głosu Ani Karwan z wokalną elegancją Kuby Badacha stworzyło coś więcej niż zwykły duet. Ich wykonanie staje się dialogiem, który nadaje historii dodatkowej głębi. To utwór, który nie daje prostych odpowiedzi i pozostawia słuchaczom pole do własnej interpretacji.

Dla jednych będzie to opowieść o miłości, która pokonała kryzys, dla innych o tęsknocie za bliską osobą lub próbie odnalezienia sensu po stracie. Tytułowe „czekanie” staje się tu symbolem wiary w to, że niezależnie od życiowych trudności, wciąż może wydarzyć się coś dobrego.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANIA KARWAN
KUBA BADACH
ANNA KARWAN

ROLKI