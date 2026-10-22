Kate Dąbrowska wydała osobisty singiel. Stoi za nim twórca hitów Górniak i Kukulskiej

Kate Dąbrowska w nowym singlu. Wspiera ją twórca hitów Górniak i Kukulskiej

Na polskiej scenie muzycznej pojawił się nowy, bardzo osobisty utwór. Kate Dąbrowska zaprezentowała singiel "Chcę Ciebie", który jest efektem jej współpracy z Piotrem Siejką. To ceniony kompozytor, który ma na koncie przeboje tworzone dla takich gwiazd jak Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Łukasz Zagrobelny czy Kasia Cerekwicka.

Kate jest autorką tekstu do nowej piosenki, w której, jak sama przyznaje, opowiada o miłości. To dla niej niezwykle ważny temat, co podkreśla wprost.

Poprzez nowy utwór chciałam przekazać, że nie ma większej siły i potęgi niż miłość

- wyjaśnia wokalistka.

"Mój tekst opowiada o pięknej relacji"

Artystka zdradza, że piosenka "Chcę Ciebie" ma dla niej głęboko osobisty wymiar i niesie uniwersalne przesłanie o sile uczuć. To opowieść o relacji, która daje wsparcie w najtrudniejszych chwilach.

Mój tekst piosenki opowiada o pięknej relacji, która wspiera, buduje i może podnieść nawet z najgorszych momentów zwątpienia

- mówi Kate Dąbrowska.

Zanim utwór trafił do szerokiej publiczności, miał już dwie wyjątkowe premiery. Po raz pierwszy zabrzmiał podczas gali charytatywnej Ewy Błaszczyk, wspierającej działalność kliniki "Budzik". Oficjalna premiera singla odbyła się z kolei 3 października podczas wydarzenia Vital Voices w Łazienkach Królewskich.

Nie tylko muzyka. Artystka inspiruje młodzież

Działalność Kate Dąbrowskiej wykracza daleko poza scenę. Wokalistka angażuje się w spotkania motywacyjne z młodzieżą, starając się inspirować młodych ludzi do walki o swoje marzenia. Podczas premiery jednego z jej wcześniejszych singli, "Bezpowrotnie", zorganizowała spotkanie autorskie w szkole podstawowej, której jest absolwentką.

Wydarzenie zatytułowane "Z braku rodzi się lepsze. Czyli jak spełniać marzenia" było dla uczniów okazją do poznania drogi muzycznej artystki i przeszkód, które musiała pokonać. Spotkaniu towarzyszyła projekcja motywacyjnego filmu "Cyrk motyli" i inspirujące rozmowy. Jak zapowiada Kate, przy okazji premiery "Chcę Ciebie" również planowane są podobne spotkania.

Na jej drodze stanęły największe nazwiska

Choć "Chcę Ciebie" to jej najnowsze dzieło, Kate Dąbrowska ma już na koncie współpracę z wieloma znanymi postaciami polskiego show-biznesu. Szersza publiczność mogła ją poznać dzięki występowi w programie "Dzień dobry TVN", gdzie zaprezentowała debiutancki singiel "Dalej, dalej". W teledysku do tego utworu gościnnie pojawił się Tomasz Barański, znany z programu "Taniec z Gwiazdami".

Kate swoje umiejętności wokalne szlifowała pod okiem Eli Zapendowskiej i Moniki Urlik, a także brała udział w warsztatach muzycznych u samej Kayah. Jej debiutancki utwór został doceniony przez jurorów konkursu RMF FM, a jego producentem był Jarosław "Jasiek" Kidawa, gitarzysta i kompozytor współpracujący m.in. z Kasią Kowalską i zespołem Feel. Na liście jej współpracowników znaleźli się też Marek Kościkiewicz (założyciel De Mono) oraz Łukasz Lazer (gitarzysta Red Lips). Z kolei w jej klipach występowali znani aktorzy: Tomasz Ciachorowski, Piotr Mróz oraz Marek Kaliszuk.

"Chcę motywować i podnosić na duchu"

Artystka od początku swojej drogi chętnie angażuje się w inicjatywy charytatywne, wspierając swoimi występami zarówno klinikę Budzik, jak i organizację SOS Wioski Dziecięce. Jak sama podkreśla, pomaganie innym jest dla niej siłą napędową.

Liczy się cel. Jeśli wiem, że pomagam przez swoje teksty i przez swoją muzykę innym ludziom, bez względu na to, czy będzie to może mniejsza garstka czy większa grupa ludzi i wniosę coś dobrego, to dla mnie ma to ogromny sens

- przyznaje Kate.

Wokalistka jest świadomą i pewną siebie artystką. "Mam silną osobowość i wspierające mnie bliskie osoby. Współpracuję z ludźmi, którzy wiele wnoszą do mojego rozwoju muzycznego" - mówi i dodaje: "Cała ta dobra energia i siła odzwierciedla się w moich tekstach. Poprzez nie chcę motywować, podnosić na duchu i przekazać w swojej muzyce to, co najlepsze".

To nie koniec. Kate Dąbrowska pracuje nad płytą

Po dobrze przyjętym występie na 88. Gali Mistrzów Sportu Przeglądu Sportowego, gdzie wykonała singiel "Zachłysnę się", artystka nie zwalnia tempa. Jak zdradza, fani mogą spodziewać się kolejnych nowości, a w planach jest cały album.

Aktualnie jestem na etapie tworzenia kolejnych piosenek do płyty. Będzie miała ona charakter pop-rockowy

– zapowiada Kate Dąbrowska.