Spis treści
Dwie dekady od premiery filmu "Samotność w sieci"
Polska premiera filmu odbyła się w połowie września 2006 roku, a więc w 2026 roku świętujemy okrągłe dwadzieścia lat od tego wydarzenia. Produkcja w reżyserii Witolda Adamka opiera się na bestsellerowej powieści Janusza Leona Wiśniewskiego. Historia ukazuje wczesne oblicze relacji wirtualnych i fascynacji, która potrafi narodzić się na odległość bez bezpośredniego kontaktu.
Fabuła skupia się na nieoczekiwanej znajomości Jakuba i Ewy. Jakub jest uznanym w świecie genetykiem pracującym na co dzień w Niemczech. Pewnego dnia otrzymuje wiadomość elektroniczną od kobiety pragnącej zwierzyć się ze swoich osobistych problemów. Niewinny e-mail staje się początkiem głębokiego uczucia. Dwójka rodaków z każdym dniem buduje coraz silniejszą więź, która z czasem przeradza się w prawdziwą miłość komunikowaną za pomocą internetu. Co ciekawe, ekipa filmowa jako pierwsza uzyskała pozwolenie na zdjęcia w Nowym Orleanie po przejściu niszczycielskiego huraganu Katrina.
Śmietanka polskiego kina na jednym ekranie oraz gościnne występy
W produkcji nie zabrakło znanych i cenionych nazwisk ze świata polskiego filmu. Główne postacie przyciągały przed ekrany rzesze widzów, a rozbudowane wątki poboczne uzupełniały historię o dodatkowe ludzkie dramaty i emocje.
Na ekranie pojawiło się wiele wybitnych postaci polskiej kinematografii
- Magdalena Cielecka wcieliła się w główną rolę Ewy
- Andrzej Chyra zagrał światowej sławy genetyka Jakuba
- Paweł Kukiz wystąpił jako uduchowiony ksiądz Andrzej
- Agnieszka Grochowska wykreowała intrygującą postać Natalii
- Szymon Bobrowski zagrał Marka będącego mężem głównej bohaterki
- Kinga Preis pojawiła się na ekranie jako Iwona, przyjaciółka Ewy
Warto również wspomnieć o rolach drugoplanowych. W postać matki Natalii wcieliła się Anna Dymna. Na ekranie w mniejszych kreacjach gościli także Maja Ostaszewska, Jan Englert oraz Jacek Borcuch. Epizodyczną rolę zagrał również sam autor powieści literackiej, Janusz Leon Wiśniewski.
Tak zmienili się aktorzy z filmu. Ich przemiana wizualna mocno zaskakuje
Od czasu debiutu kinowego produkcji minęły już dokładnie dwadzieścia lat. To wystarczająco dużo czasu, aby wygląd ulubionych gwiazd z ekranu uległ wyraźnej zmianie. Zarówno Magdalena Cielecka, jak i Andrzej Chyra przeszli naturalną metamorfozę na przestrzeni upływających lat. Zmianie uległy ich rysy twarzy, preferowane fryzury oraz ogólny wizerunek, którym dziś dzielą się z mediami.
Podobny upływ czasu i proces dojrzewania można dostrzec u reszty uwielbianej obsady. Przygotowana galeria zdjęć doskonale obrazuje ogromną drogę, jaką przeszli artyści od 2006 roku. W poniższym zestawieniu pokazujemy sylwetki aktorów z czasów kręcenia melodramatu oraz ich współczesne fotografie z 2026 roku. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i samodzielnego ocenienia tych niezwykłych przemian u znanych gwiazd polskiego kina.