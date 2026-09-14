Najpierw hymn Polski, teraz legendarna "Rota". Doda znowu zachwyciła i... oburzyła!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-14 15:17

Mało która polska gwiazda tak dzieli opinię publiczną jak Doda. W miniony weekend wystąpiła podczas finałowego koncertu Army Days w Kielcach. Piosenkarka wykonała "Rotę" i znowu wywołała kontrowersję. Część osób zachwyca się jej głosem, inny wypominają jej przeszłość.

Doda zachwyciła w duecie z Garou

Doda (42 l.) bez wątpienia jest jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Na scenie obecna jest od ponad dwóch dekad i niemal od samego początku wzbudzała kontrowersje. Wielokrotnie udowodniła, że jak nikt potrafi zrobić wokół siebie szum i dobrze go wykorzystać. Nigdy nie gryzie się w język, a jej wypowiedzi często wzbudzały kontrowersje. Mało która osoba w polskim show-biznesie tak polaryzuje internautów.

Na swoim koncie ma kilka większych skandali i narobiła sobie w show-biznesie sporo wrogów. Równocześnie udało jej się zdobyć wierna grono fanów, którzy pójdą za nią jak w dym. Nie da się również zaprzeczyć, że piosenkarka ma naprawdę wielki talent i potężny głos. W ostatni weekend wakacji wystąpiła w Kielcach podczas koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026", gdzie wykonała kultowy utwór "Sous le vent" razem z Garou.

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Doda wykonała "Rotę". Internauci podzieleni

W ubiegły weekend wróciła do Kielc. Tym razem w ramach koncertu na zakończenie wydarzenia Army Days 2026. Podczas koncertu finałowego Doda wykonała legendarną "Rotę". Jej występ wywołał w sieci ogromne emocje. Silny wokal piosenkarki sprawił, że utwór ten wybrzmiał niezwykle mocno. Nagranie z występu zostało opublikowane m.in. na profilu Echo Dnia Świętokrzyskie. Pod filmikiem pojawiło się wiele komentarzy. Większość z internautów zachwyca się występem 42-latki:

Piękna kobieta i piękne wykonanie;

Doda rozbroiła system. Tylko ona tak potrafi;

Pięknie zaśpiewała Doda pełna klasa i w śpiewie, i kreacji;

Wykonanie Dody było patriotyczne i dystyngowane, a sukienka przepiękna. Uczta dla ucha i oka;

Doda pięknie. Ten rok ma udany artystycznie. Kreacje piękne. Każdy jej występ to uczta dla oczu;

Dobrze to wykonali. Doda zaśpiewała to mocno, bez udziwnień, a chór i soliści WP świetnie to uzupełnili;

Już drugi raz Doda mi udowadnia, ze potrafi dopasować się do okazji. I wykonania i strój i gesty. Wszystko 5 na 5. Brawo.

W komentarzach można było znaleźć również te mniej przychylne. Część osób zastanawiała się bowiem, dlaczego osoba mająca problemy z prawem występuje na takim wydarzeniu u boku Wojska Polskiego. Na początku ubiegłego roku sąd potrzymał w mocy wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz 100 tys. zł grzywny. Niedawno usłyszała kolejne zarzuty.

Pieski, pseudopatriotyzm, zarzuty karne;

Fajnie że nasz rząd wspiera skazańców i osoby odbywające wyrok

Osoba z zarzutami kryminalnymi ocieplającą za wszelką cenę swój wizerunek;

A jaki jest sens promowania osób prawomocnie skazanych za nasyłanie gangsterów - można przeczytać w sieci.

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Uśmiechnięta Doda w białej sukni. Na wstawkach obok piosenkarka podczas występu Army Days, o czym przeczytasz na SE.
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DODA