Polka w gronie faworytów do statuetki Emmy 2026. Gdzie i o której oglądać transmisję?

Gala Emmy 2026: Gdzie obejrzeć ceremonię i o której startuje?

Uroczystość wręczenia nagród z okazji 78. edycji Emmy zaplanowano na noc z 14 na 15 września, ze startem dokładnie o godzinie 2:00 według polskiego czasu. Znamienne jest, że od 2011 roku obowiązki gospodyni ceremonii ponownie przejmie kobieta. Została nią aktorka Mariska Hargitay, doskonale znana widzom jako Olivia Benson z popularnej produkcji „Prawo i porządek: sekcja specjalna”. Niestety, gala Primetime Emmy Awards jest wydarzeniem rygorystycznie licencjonowanym, co oznacza, że dostęp do bezpłatnej relacji na żywo w internecie nie będzie możliwy. Oficjalny kanał Television Academy w serwisie YouTube zaoferuje jedynie relacje zza kulis i krótkie wstawki. Wyłączne prawa transmisyjne na amerykańskim rynku należą do telewizji NBC, a transmisję online będą mogli zobaczyć wyłącznie posiadacze płatnych kont Premium w serwisie Peacock, do którego Polacy wciąż nie mają dostępu.

Karolina Wydra rywalizuje o nagrodę Emmy dla najlepszej aktorki

Mimo braku polskich tytułów w głównych kategoriach tegorocznych nagród (choć można odnieść wrażenie, że serial „Heweliusz” niesłusznie pominięto przy nominacjach), nie brakuje w nich biało-czerwonych akcentów. Wywodząca się z Opola Karolina Wydra została nominowana w prestiżowej kategorii za pierwszorzędną kobiecą rolę drugoplanową. Aktorkę doceniono za jej występ w produkcji „Jedyna”, zrealizowanej dla platformy Apple TV.

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Emmy 2026: Kto ma szansę na główną statuetkę? Znamy nominacje

Na czele wyścigu po statuetki znalazł się serial „The Pitt” (HBO Max) uzyskując aż 25 nominacji, blisko niego uplasował się „Hacks” (HBO Max) z 24 wskazaniami, a podium zamyka „Wdowia Zatoka” (Apple TV) nominowana w 19 kategoriach. Tuż za nimi plasuje się wspomniany już tytuł „Jedyna” z Karoliną Wydrą, mogący pochwalić się 18 nominacjami. We wszystkich tych przypadkach nominacje obejmują zarówno najistotniejsze nagrody, jak i wyróżnienia w kategoriach rzemieślniczych.

Poniżej pełna lista kandydatów do nagrody Emmy 2026 w najważniejszych kategoriach:

Najlepszy serial dramatyczny

„Dyplomatka”

„Rycerz Siedmiu Królestw”

„Paradise”

„The Pitt”

„Jedyna”

„Kulawe konie”

„Znajomi i sąsiedzi”

„Pozłacany wiek”

Najlepszy serial komediowy

„Misja: podstawówka”

„The Bear”

„Hacks”

„Margo jest spłukana”

„Terapia bez trzymanki”

„Wdowia Zatoka”

„Zbrodnie po sąsiedzku”

„Nikt tego nie chce”

Najlepszy miniserial/antologia

„Awantura”

„Love Story”

„Chętni na seks”

„Bestia we mnie”

„To jej wina”

Najlepszy film telewizyjny

„Niezwykle szlachetne stworzenia” - WYGRANA

„Sojusznicy”

„Miss You, Love You”

„Ludzie, których spotykamy na wakacjach”

„Jack Ryan Toma Clancy'ego: Wojna Duchów”

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym

Sterling K. Brown - „Paradise”

Gary Oldman - „Kulawe konie”

Mark Ruffalo - „Grupa zadaniowa”

Noah Wyle - „The Pitt”

Rufus Sewell - „Dyplomatka”

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Steve Carell - „Rooster”

Matthew Rhys - „Wdowia Zatoka”

Jason Segel - „Terapia bez trzymanki”

Martin Short - „Zbrodnie po sąsiedzku”

Yahya Abdul-Mateen II - „Wonder Man”

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Oscar Isaac - „Awantura”

Matthew Rhys - „Bestia we mnie”

Charlie Hunnam - „Potwór: Historia Eda Geina”

Jason Bateman - „Black Rabbit”

Riz Ahmed - „Bait”

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Keri Russell - „Dyplomatka”

Rhea Seehorn - „Jedyna”

Zendaya - „Euforia”

Chase Infiniti - „Testamenty”

Carrie Coon - „Pozłacany wiek”

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Elle Fanning - „Margo jest spłukana”

Lisa Kudrow - „Wielki powrót”

Jean Smart - „Hacks”

Quinta Brunson - „Misja: podstawówka”

Ayo Edebiri - „The Bear”

Najlepsza aktorka w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Claire Danes - „Bestia we mnie”

Carey Mulligan - „Awantura”

Sarah Pidgeon - „Love Story”

Sarah Snook - „To jej wina”

Sally Field - „Niezwykle szlachetne stworzenia”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Patrick Ball - „The Pitt”

Billy Crudup - „The Morning Show”

Shawn Hatosy - „The Pitt”

Gerran Howell - „The Pitt”

Jack Lowden - „Kulawe konie”

Tom Pelphrey - „Grupa zadaniowa”

Carlos-Manuel Vesga - „Jedyna”

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Paul W. Downs - „Hacks”

Harrison Ford - „Terapia bez trzymanki”

Colman Domingo - „Cztery pory roku”

Nick Offerman - „Margo jest spłukana”

Stephen Root - „Wdowia Zatoka”

Michael Urie - „Terapia bez trzymanki”

Tyler James Williams - „Misja: podstawówka”

Najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Jason Bateman - „Chętni na seks”

Richard Gadd - „Półbrat”

David Harbour - „Chętni na seks” - WYGRANA

Richard Jenkins - „Chętni na seks”

Nick Offerman - „Śmierć od pioruna”

Charles Melton - „Awantura”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Taylor Dearden - „The Pitt”

Supriya Ganesh - „The Pitt”

Allison Janney - „Dyplomatka”

Katherine LaNasa - „The Pitt”

Sepideh Moafi - „The Pitt”

Julianne Nicholson - „Paradise”

Karolina Wydra - „Jedyna”

Fiona Dourif - „The Pitt”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Hannah Einbinder - „Hacks”

Kate O'Flynn - „Wdowia Zatoka”

Janelle James - „Misja: podstawówka”

Michelle Pfeiffer - „Margo jest spłukana”

Megan Stalter - „Hacks”

Jessica Williams - „Terapia bez trzymanki”

Dale Dickey - „Wdowia Zatoka”

Najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym

Linda Cardellini - „Chętni na seks” - WYGRANA

Laurie Metcalf - „Potwór: Historia Eda Geina”

Constance Zimmer - „Love Story”

Youn Yuh Jung - „Awantura”

Dakota Fanning - „To jej wina”

Joy Sunday - „Chętni na seks”

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