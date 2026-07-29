Doda opublikowała oświadczenie! "Nikt nie ma prawa karać mnie za mój wybór, jak chcę się leczyć". Co jeszcze zdradziła?

Doda wydała oświadczenie

Fani Dody czekali na jej oświadczenie od momentu, gdy piosenkarka podała w sieci informację: "Dziś punkt 19 ważne oświadczenie. Proszę poinformować prezydentów innych państw oraz na zawsze zmienić dzień w kalendarzu na mojego imienia". Wiadomość była nieco żartobliwa, ale bardzo w stylu gwiazdy. W końcu na jej profilu na Instagramie pojawiło się nagranie, w którym Doda poruszyła wiele tematów ważnych i dla niej, i dla jej wielbicieli. Zdradziła co myśli o ustawie "Lex szarlatan", wspomniała też o diagnozie Hashimoto.

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Jako osoba, która chorowała na Hashimoto prawie 10 lat temu i dostała diagnozę przyjmowania leków, hormonów, nie zdecydowałam się na to. Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam całkowicie zmienić swój tryb życia. Postanowiłam całkowicie przejść na dietę przeciwzapalną - wyznała Doda.

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Co jeszcze powiedziała?

Gwiazda opublikowała nagranie i napisała:

Komentować mogą tylko ci, co obejrzą do końca. Zachęcam do jednego i drugiego. Udostępniajcie!!

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Dzień dobry Kochani, 4 lipca tego roku Sejm przegłosował dosyć kontrowersyjną ustawę "Lex szarlatan", przeciwko której głosowali nie tylko pacjencji, ale również mądrzy doktorzy, naukowcy i ci, którzy zajmują się medycyną naturalną, ziołolecznictwem, czyli jakże ważnym odłamem medycyny (...). Prawnicy na głos mówią, że jest to zamach na konstytucję, na naszą wolność wyboru (...). Od tej chwili ci, którzy chcą i mogą nam pomóc, będą skazywani. Setki tysięci ludzi z medycyny naturalnej straci pracę, a wy nie będziecie mieli już żadnego wyboru. (...) Ustosunkuję się do wielu komentarzy, wręcz oczekiwań, że jako osoba, która od wielu lat promuje zdrowy tryb życia, równolegle z muzyką promuje wśród swoich fanów sport, dietę, suplementację i zdrowe nawyki, nie zabrała głosu w tej kwestii. Kochani, a kiedy wy zabraliście głos? - zaczęła Doda.

Później wspomniała o swojej chorobie Hashimoto i sposobie na nią:

Zmieniłam moje życie, zaczęłam brać tylko i wyłącznie suplementy i zwracać uwagę na to, co jem i jak żyję. I oto jestem tutaj, od wielu, wielu lat z rewelacyjnymi wynikami, nie biorąc żadnych leków. Jest to moje doświadczenie, moje życie.

Doda dodała, że chciała, aby każdy mógł spróbować jej sposobu i jej suplementacji.

Póki co w świetle prawa właścicielem moich suplementów jest Activlab i jest on producentem wszelkich reklam, które widzicie. Na jednej z nich opowiedziałam tę historię (...) Nikt nie ma prawa karać mnie za mój wybór, jak chcę się leczyć - podsumowała gwiazda.

Niżej znajdziecie całe nagranie Dody z jej pełnym oświadczeniem.

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