Kurdej-Szatan, Janicka, Sablewska i Fijał na ściance. Co za stylizacje!

Kurdej-Szatan na premierze perfum. Jednym detalem przyciągnęła uwagę fotoreporterów

Czwartkowy wieczór obfitował w okazje do zaprezentowania się przed obiektywami fotografów. Przedstawiciele polskiego show-biznesu spotkali się na evencie z okazji premiery perfum. Wśród zaproszonych gości znalazła się Barbara Kurdej-Szatan, która postawiła na wyrazisty zestaw. Aktorka połączyła błyszczące elementy garderoby z mocnym akcentem kolorystycznym, udowadniając, że nie boi się modowych eksperymentów.

Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się na ściance w obszernej, cekinowej marynarce, która od razu przyciągała wzrok. Spod jej połaci wystawał fragment biustonosza, co dodało stylizacji odważnego charakteru. Aktorka zestawiła marynarkę z dopasowaną spódnicą mini, która podkreślała jej nogi. Zamiast klasycznych, czarnych rajstop wybrała czerwone, dzięki którym całość nabrała jeszcze bardziej wyrazistego charakteru.

Stylizację uzupełniły bordowa torebka oraz czarne buty na obcasie. Kurdej-Szatan postawiła na delikatny makijaż, choć uwagę przyciągała różowa szminka na jej ustach. Aktorka najwyraźniej była w świetnym nastroju. Chętnie pozowała do zdjęć, posyłała uśmiechy fotoreporterom i przeczesywała dłonią włosy. Nie wyglądała na skrępowaną obecnością aparatów, a kolejne ujęcia pokazywały ją w dobrym humorze.

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Na premierze perfum pojawiło się także wiele innych znanych osób. Wśród gości znaleźli się Piotr Musiałkowski, Sara Janicka, Maja Sablewska, Oliwier Kubiak, Jacek Jelonek, Ola Ciupa, Paweł Bomba oraz Anna Dec. Wydarzenie stało się okazją do spotkań w branżowym gronie, a fotoreporterzy uwieczniali kolejne osobistości pozujące na ściance.

W obiektywach fotografów znalazła się również Ada Fijał, która została sfotografowana w towarzystwie Barbary Kurdej-Szatan. Panie wyglądały na rozbawione, a aktorka znana z "M jak miłość" nie szczędziła uśmiechów. Wszystko wskazywało na to, że wieczór upływał gościom w przyjemnej atmosferze.