Viki Gabor w za dużym płaszczu, Halina Mlynkova w serwetce i skromniutka Doda

Julita Buczek
2026-05-26 21:39

Koncert "Nie ma jak u mamy" w Toruniu przyciągnął tłum gwiazd i jeszcze więcej modowych emocji. Na scenie i ściance działo się naprawdę sporo. Viki Gabor zaskoczyła stylizacją z ogromnym płaszczem, jak po starszym bracie, Halina Mlynkova postawiła na koronkowy look niczym serwetka z salonu babci, a Doda… wyjątkowo była w skromnym wydaniu.

Polsatowski koncert z okazji Dnia Matki miał być przede wszystkim muzycznym świętem pełnym wzruszeń i rodzinnej atmosfery. Jak to jednak bywa przy dużych telewizyjnych wydarzeniach - równie dużo emocji co występy wywołały stylizacje gwiazd. W Toruniu pojawiła się cała plejada znanych nazwisk, ale to właśnie modowe wybory artystek najmocniej rozgrzały internet. Internauci błyskawicznie zaczęli komentować kreacje i porównywać, kto tym razem trafił w dziesiątkę, a kto mocno przesadził.

Największe zainteresowanie wzbudziła Viki Gabor, która pojawiła się w bardzo obszernej stylizacji. Młoda gwiazda postawiła na wielki płaszcz, który niemal całkowicie przykrył jej sylwetkę. Wyglądała, jakby pożyczyła ubranie kilka rozmiarów za duże.

Halina Mlynkova również przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Wokalistka postawiła na jasną, koronkową stylizację, która skojarzyła nam się z ozdobną serwetką. Jedno jest pewne - obok jej kreacji trudno było przejść obojętnie.

Największe zaskoczenie wieczoru należało jednak do Dody. Wokalistka, która od lat słynie z odważnych, mocno wyciętych i spektakularnych stylizacji, tym razem postawiła na znacznie bardziej stonowany look. Gwiazda zaprezentowała się jak na własne standardy bardzo skromnie. Trzeba przyznać, że niebieska kreacja z frędzli zrobiła robotę.

Oczywiście podczas koncertu nie zabrakło również muzycznych wzruszeń i pięknych wykonów. Na scenie pojawili się między innymi Pectus, Anna Wyszkoni oraz Tomasz Wolny i Kamil Baleja. Obejrzycie naszą galerię!

