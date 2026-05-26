Viki Gabor z mamą u boku na koncercie z okazji Dnia Matki. Tak razem wyglądały

Dzień Matki to tradycyjnie jedna z najbardziej wzruszających okazji w kalendarzu, kiedy to możemy w szczególny sposób docenić trud, miłość i poświęcenie naszych mam. Nic więc dziwnego, że i w tym roku gwiazdy polskiej sceny muzycznej postanowiły uczcić to święto w wyjątkowy sposób. Telewizja Polsat zorganizowała koncert pod wymownym tytułem "Nie ma jak u mamy", na którym Viki Gabor pojawiła się wraz z mamą - Eweliną Gabor.

Viki Gabor po serii kontrowersji. Artystka pojawiła się na koncercie z okazji Dnia Matki

Wokół 18-letniej artystki w minionych tygodniach nie brakowało skandali. Viki Gabor, która od czasu tradycyjnego, romskiego ślubu przygotowuje się do formalnego sformalizowania związku z Giovannim Trojankiem, musiała zabrać głos w sprawie rozprawy swojego taty. Przypomnijmy, że "Super Express" ustalił zamieszanie Dariusza G. w działalność tzw. mafii wnuczkowej, za co mężczyzna stanął przed sądem. "Jest mi bardzo przykro z powodu całej tej sytuacji. To dla mnie trudny, prywatny moment, dlatego proszę o uszanowanie mojej prywatności" - przekazała wówczas piosenkarka.

Ostatnio natomiast skandal wybuchł, kiedy w finale Eurowizji 2026 polskie jury jako jedyne przyznało maksymalną notę dwunastu punktów dla reprezentanta Izraela. Viki Gabor - już wcześniej otwarcie mówiąca o propalestyńskich przekonaniach - przyznała potem, że to do niej należał jedyny ranking, w którym kontrowersyjny kraj wylądował na samym dnie. Mimo serii niełatwych chwil i dużego zainteresowania mediów jej postacią, gwiazda nie odpuściła udziału w koncercie Polsatu z okazji Dnia Matki.

Viki ma talent po mamie Ewelinie. Razem wystąpiły w Polsacie

Do Torunia piosenkarka nie przyjechała sama. Na telewizyjnym koncercie "Nie ma jak u mamy", podobnie jak pozostałym muzycznym gwiazdom programu, towarzyszyła jej mama. Razem z panią Eweliną Viki pozowała do zdjęć na ściance. Nie jest tajemnicą to, że 18-latka odziedziczyła talent właśnie po matce, która sama jest piosenkarką związaną z zespołem wykonującym muzykę romską. Wspólnie opowiedziały po tym już w 2019 roku na przesłuchaniach w ciemno do "The Voice Kids".

Na koncercie Polsatu Viki Gabor postanowiła wykonać swój hit "Superhero", z którym wygrała Eurowizję Junior 2019, jak i bondowskie "Skyfall" z repertuaru Adele. Zdjęcia artystki z mamą znajdziecie w naszej galerii poniżej.

