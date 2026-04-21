Ojciec Viki Gabor zamieszany w mafię wnuczkową. Artystka stanowczo reaguje na doniesienia

Oszustwa na policjanta. Ojciec Viki Gabor z poważnymi zarzutami

Młoda wokalistka postanowiła zabrać głos w przestrzeni internetowej i skomentować doniesienia o aresztowaniu Dariusza G. w związku z jego udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna trafił do aresztu 23 czerwca 2025 roku i przebywał tam przez dziesięć miesięcy. Śledczy oskarżyli go o przynależność do szajki wyłudzającej środki finansowe popularną metodą na policjanta. Dariusz G. przyznał się do popełnionych przestępstw. Oskarżony zadeklarował również zwrot ukradzionych środków, które łącznie wynoszą aż 127 tysięcy złotych.

Ojciec Viki Gabor na wolności po 10 miesiącach! Dariusz G. przyznał się do winy i musi oddać pieniądze ofiarom

Choć piosenkarka nie ma najmniejszego związku z opisywanym procederem, zdecydowała się na opublikowanie oficjalnego stanowiska. Zwyciężczyni Eurowizji Junior zaapelowała do opinii publicznej o uszanowanie prywatności w tym wyjątkowo bolesnym dla jej bliskich okresie.

Viki Gabor odcina się od przestępstw Dariusza G.

Piosenkarka wykorzystała swoje profile w mediach społecznościowych do przekazania ważnej wiadomości. Artystka bardzo kategorycznie odcięła się od kryminalnej afery, jednoznacznie informując fanów o braku jakichkolwiek powiązań z niezgodnym z prawem zachowaniem jej ojca. Gwiazda dodała przy okazji, że według posiadanych przez nią informacji wszelkie wyrządzone przez niego krzywdy zostały "naprawione".

W związku z publikacjami dotyczącymi mojego taty chcę zaznaczyć, że sprawa jest w toku i nie zapadł jeszcze prawomocny wyrok. Z mojej wiedzy wynika, że szkoda została naprawiona, a mój tata podjął kroki, aby tę sytuację uporządkować. Jednocześnie jednoznacznie podkreślam, że nie mam żadnego związku z działaniami będącymi przedmiotem sprawy i zawsze kieruję się zasadami uczciwości. Jest mi bardzo przykro z powodu całej tej sytuacji.

Na sam koniec swojego wpisu znana wokalistka skierowała do internautów oraz mediów serdeczną prośbę o spokój i nienaruszanie jej przestrzeni osobistej.

To dla mnie trudny, prywatny moment, dlatego proszę o uszanowanie mojej prywatności - zakończyła.

Cała prawda o Viki Gabor - ciąża, powiększone usta, stawka za koncerty | Gwiazdy przejmują ESKA.pl